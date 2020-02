Il Movimento 5 Stelle prepara la sua grande manifestazione pugliese:“PUGLIA Futura” che si terrà nella Cittadella delle Imprese in viale Virgilio, 152 a Taranto dal 17 al 21 febbraio 2020.

“Parleremo d’innovazione in diversi settori, ogni giornata insieme ad esponenti del governo, del mondo delle imprese e della ricerca e dell’associazionismo – spiega la candidata presidente Antonella Laricchia –

Nella giornata di apertura il 17 febbraio alle 10.30, interverrà Paola Pisano, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione.

Il 18 febbraio dalle 17.00 Sanità Digitale, come semplificazione dell’interazione tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino, attraverso la dematerializzazione e la digitalizzazione radicale di tutto il sistema, per renderlo più efficiente e equo.

19 febbraio dalle 10.30 Smart Tech: “Atelier di Intelligenza Connettiva: Informazione politica”, a cura di Media Duemila, moderata dalla direttrice Maria Pia Rossignaud. Tra gli ospiti sul palco il giornalista Claudio Brachino. Segue un intervento su Trasporti intelligenti del viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Giancarlo Cancelleri.

Nella sessione Smart Economy del 20 febbraio dalle 17.00 con Mirella Liuzzi Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Parlamentari e relatori di spicco del mondo dell’innovazione parleremo di impresa, innovazione, blockchain.

Il 21 febbraio in Smart Agriculture – Smart Culture. Con Giuseppe L’Abbate, Sottosegretario di Stato alle Politiche Agricole, parleremo delle novità normative per il comparto primario, per gli strumenti per dare credito all’agricoltura e rilanciare il settore agroalimentare pugliese e approfondiremo sui fondi europei. Seguirà una sessione dedicata alla cultura, insieme alla Sottosegretario ai Beni Culturali Anna Laura Orrico, e infine sulla Programmazione strategica regionale e nazionale.