TAVIANO (Lecce) – Una perizia per accertare la capacità di intendere e di volere. È la richiesta avanzata dall’avvocato Carlo Portaccio per conto di A.S., il 69enne di Taviano, arrestato di recente per aver abusato di alcuni ragazzini fra gli 11 e i 12 anni in un casolare di campagna alla periferia del paese. L’uomo, stando alle accuse condotte dai carabinieri del Reaparto Investigativo di Lecce coordinati dal sostituto procuratore Stefania Mininni, avrebbe obbligato i minori a subire atti sessuali sul proprio corpo con la minaccia di rivelare tutto ai genitori se non avessero soddisfatto le sue perversioni. Cosi come raccontava l’anziano i primi approcci erano propedeutici a conoscere il proprio corpo e sarebbero avvenuti solo ed esclusivamente a scopo didattico. un modo, magari estremo, di avvicinare i ragazzini all’altro sesso.

Nel casolare i ragazzini venivano trascinati con le scuse più disparate. Come mangiare una pizza o giocare a carte. E nelle ore serali qualcuno di loro rimaneva nel casolare per “intrattenere” l’anziano chiamato con l’appellativo di “nonnu” in un gruppo whatsapp creato dai ragazzini.

Il nome di A.S. è confluito anche nell’inchiesta sulla scomparsa nel 1977 del piccolo Mauro Romano che all’epoca aveva solo sei anni. L’anziano è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere in un fascicolo riaperto sempre dal pm Mininni dopo che fino al 2010 nel registro degli indagati era finito il nome di un altro uomo poi rivelatosi etraneo alle accuse. Già nel lontano 1977, nel corso delle ricerche del ragazzino, A.S. era stato arrestato e condannato con una sentenza deginitiva nel 1984 di aver ecrcato di esrorrcere ai genitori del bimbo di Racale circa 30 milioni di vecchie lire per fornire notizie sulla scomparsa del figlio.

Proprio i genitori del ragazzino, la madre Bianca Colaianni e il padre Natale Romano, avevano chiesto la ripaerura delle indagini sulla scomparsa del figlio e nei giorni scorsi sono statii sentiti dal magistrato inquirente nel corso di un lungo ascolto che si spera possa dare l’ccelerata decisiva per risolvere uno dei gialli della cronaca salentina.