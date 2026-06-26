Tenta di rapinare l’incasso del ristorante e ferisce figlia della titolare: indagato un leccese di 41 anni

LECCE – Per sottrarle con la forza una borsa contenente 3mila euro, l’ha prima colpita sulle braccia con uno storditore elettrico e poi l’ha trascinata, facendola cadere rovinosamente sull’asfalto e procurandole varie ferite. Di questo e anche altro deve rispondere Francesco Marti, 43enne di Soleto difeso d’ufficio dall’avvocata Alexia Pinto, del Foro di Lecce. Nei suoi confronti è stato infatti notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, condotte dal pubblico ministero Alfredo Manca.

I fatti risalgono al il 29 agosto del 2023. La vittima, una donna residente nel capoluogo salentino assistita dall’avvocato Fabio Corvino, aveva parcheggiato la sua auto in via Giovanni Paolo Il, a Lecce. Quando è stata affiancata dalla vettura con a bordo Marti e un suo complice, non identificato. Sceso dal mezzo, l’indagato ha intimato alla donna di consegnare la propria borsa (contenente denaro contante per 3mila euro, incasso del ristorante di proprietà della madre). Contro di lei, per ottenere i soldi, la minaccia di utilizzare uno storditore elettrico, poi effettivamente usato davanti alla resistenza opposta dalla donna. Le scosse sulle sue braccia avrebbero dovuto indurla ad allentare la presa sulla borsa contenente il denaro.

Ma anche questo non è bastato. Così, dopo aver costretto la malcapitata ad andare sino alla macchina, dove l’attendeva il complice, la donna è stata trainata con l’auto in moto, sino a che la stessa, esausta, non ha mollato la presa, cadendo al suolo e procurandosi ferite.