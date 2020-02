DAKAR (Senegal) – Sul “caso” del giovane marittimo salentino bloccato da quasi un mese a Dakar insieme al resto dell’equipaggio della “Grande Nigeria” della Grimaldi Lines, su cui è stata trovata circa una tonnellata di cocaina, il ministero degli Esteri ha fatto sapere che “l’ambasciata d’Italia a Dakar, in stretto raccordo con la Farnesina e in contatto con le Autorità locali, continua a seguire con la massima attenzione il caso della nave “Grande Nigeria”, prestando ogni possibile assistenza ai connazionali coinvolti”.

Poche comunicazioni che, comunque, per l’allievo ufficiale di coperta Matteo Muci, 20enne di Leverano, e per l’intero personale di bordo in ostaggio in Senegal (22 persone in totale, tra cui altri quattro italiani, tutti ufficiali) rappresentano un barlume di speranza per tornare – si spera – presto a casa.

Sulla vicenda (qui l’articolo di ieri), intanto, si è attivata anche la Regione Puglia: il presidente del consiglio regionale Mario Loizzo, infatti, ha scritto al premier Giuseppe Conte ed al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, per chiedere un intervento immediato affinché Matteo e gli altri quattro italiani “sequestrati”a Dakar siano al più presto rimpatriati.

Dalla nave sul quale è confinato, il salentino Muci – che ha rotto il silenzio perché “vuole tornare a casa” – si è lamentato del silenzio di Governo, ambasciata e società navale. Sebbene tutti informati da tempo della situazione, si sarebbero limitati a riferire che “stanno lavorando”. Ma ad oggi, come anche ieri e ormai da settimane, nessun contatto.

Il sindacato dei marittimi Cosmar – che si è sempre battuto per la libertà, i diritti e la dignità dei marittimi italiani in ostaggio in Senegal – continua a battagliare insieme ai genitori di Matteo per conoscere la verità e liberare i nostri connazionali “prigionieri” nel porto di Dakar. “Questa vicenda – dichiara il presidente nazionale del Cosmar, il comandante Giorgio Blandina – è stata per troppo tempo avvolta nel silenzio: chi è il burattinaio? Chi mette tutto a tacere? Da mesi abbiamo chiesto alla Farnesina di convocare l’ambasciatore senegalese a Roma, per fare il punto della situazione sui marittimi bloccati in Senegal. Ancora oggi, però, le nostre richieste sono rimaste inascoltate”.

Sulle voci che circolano a bordo (così come riferito dallo stesso Matteo Muci) che riguarderebbero un cospicuo riscatto chiesto dalle autorità senegalesi alla Grimaldi Lines, per liberare la nave ed il suo equipaggio, il presidente del sindacato non nasconde una certa preoccupazione: “Se è vero che sia stato chiesto un riscatto di 240 milioni di euro, temo che non rilasceranno l’equipaggio finché non andrà in porto la trattativa”.