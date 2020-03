PUGLIA – “Con un post su Facebook, il presidente Emiliano ha annunciato lo stanziamento di fondi per gli affitti, già programmato dalla Regione, spacciandolo come intervento straordinario in favore delle famiglie in difficoltà anche a causa del Coronavirus.” Lo comunicano in una nota il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e il vice commissario, il sen Dario Damiani, a nome di tutti i parlamentari pugliesi e amministratori locali del partito.

“Ciò, chiaramente, per ascriversi meriti, scambiando la guerra contro il virus con la campagna elettorale. Eppure, come ha detto giustamente il nostro capogruppo Nino Marmo, questo non solo era uno stanziamento programmato, di ordinaria amministrazione, ma sarebbe dovuto arrivare mesi e mesi fa! Ergo, Emiliano sta pubblicizzando non solo una misura che di straordinario o collegato alla crisi per il Coronavirus non ha nulla, ma sta anche palesando un notevolissimo ritardo collezionato dalla sua amministrazione! Tradotto: ha tentato, goffamente, di comunicare un’inefficienza facendola passare come un atto di sensibilità del suo governo… a volte, bisogna cogliere il valore del silenzio. Ma al presidente della Puglia piace parlare e troppo, anche a costo di fare una figura decisamente non lusinghiera”.