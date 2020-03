Il presidente della regione Puglia Michele Emiliano annuncia l’arrivo della forte ondata del Covid-19 in Puglia

“Abbiamo 403 casi in più, con 18 morti e 3 guariti – dice – La patologia è arrivata. Per la fine di marzo, inizi di aprile, arriverà un’ondata molto forte”

Emiliano non ci gira intorno, la pandemia ha già investito la Puglia e le aspettative, sia pur prevedibili, sono allarmanti

“Possiamo riuscire a reggere, ma solo con i dispositivi individuali di cui abbiamo bisogno – sottolinea – perché se si ammalano i medici la situazione precipita.

Il governatore del Veneto Zaia ha deciso di fare i tamponi a tutta la popolazione e Bonaccini, il presidente dell’Emilia Romagna, rema nella stessa direzione, ma la

Puglia non può ed Emiliano spiega perché

“Oggi abbiamo messo in funzione altri due laboratori. Il numero massimo di analisi è determinato dal numero di laborati che si ha a disposizione. In Puglia possiamo fare un massimo di 2.000 analisi di tamponi al giorno. Non potremmo mai farlo a tutta la popolazione – sottolinea – ma li stiamo allargando un pochino. Noi non li facciamo solo a chi ha i sintomi, ma proviamo ad estenderli un po’ anche al personale sanitario”

Questo il suo intervento Durante la trasmissione Cartabianca