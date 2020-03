SALENTO – Continua a crescere, sia pure in modo non così veloce come in altre parti d’Italia, il numero delle persone contagiate da Covid-19 nella provincia di Lecce.

L’ultimo bollettino della Protezione civile, infatti, annuncia la positività al tampone di altre diciassette persone, che si vanno così ad aggiungere alle 71 totali di ieri, per un complessivo di 88 persone positive al nuovo Coronavirus.

La piccola impennata potrebbe contenere i dati dei tamponi giunti in ritardo nella giornata di ieri, in cui nella provincia di Lecce si era verificato solo un caso di positività al tampone, nonché essere dovuta alle infezioni a medici e sanitari (qui la notizia dei 60 tamponi in ospedale a Gallipoli).

In tutta la Regione Puglia, invece, i nuovi positivi al Covid-19 sono 103. Oltre ai 17 registrati nella provincia di Lecce, nel resto della regione sono state riscontrate altre 86 positività al nuovo Coronavirus: ad oggi sono 581 i positivi. Il dettaglio nelle restanti province pugliesi si conoscerà nelle prossime ore.