Sotto sequestro il lido dei vip di Bari: indagato un imprenditore leccese

LECCE/BARI – Sotto sequestro finisce il lido dei Vip di Bari, “Il Trampolino”. E tra gli indagati, in due, compare anche Angelo Ria, 45enne originario di Casarano, amministratore unico della Vistamare srl”, che ha sede legale proprio a Lecce. Il secondo indagato è Enrico Vingiano, indicato dai militari della Guardia di finanza di Bari, come il rappresentante legale della società, proprietaria del lido. Il sequestro preventivo è stato chiesto e ottenuto il sequestro preventivo del lido dei vip. Il gip ha convalidato il sequestro relativamente alle attrezzature da cucina, ma non per altri locali.

In virtù del provvedimento. il ristorante e la cucina sono stati dissequestrati rientrando così nella disponibilità della proprietà. Le accuse messe nero su bianco nel decreto sono quelle di violenza privata, furto aggravato, truffa, illecita concorrenza e appropriazione indebita. Al centro delle indagini è finito l’intreccio tra la Vistamare srl e la Beldeg srls, a cui era stato affidato la gestione della ristorazione in sublocazione. I fatti indicano una data spartiacque: è il gennaio scorso quando la Vistamare avrebbe comunicato la conclusione del contratto senza però inoltrare alcun preavviso.

Alla Beldeg, ipotizzano gli inquirenti, sarebbe stata preclusa l’opportunità di recuperare le attrezzature (tra cui frigoriferi, forni e piani cottura). Valore della merce: circa 130.000 euro. Un tentativo – come ipotizzato – per danneggiare l’attività concorrente. Sulla scorta di una memoria difensiva prodotta dall’avvocato Enrico Chirivì, legale dell’imprenditore Ria, l’intera questione dovrebbe rientrare nel perimetro della controversia civilistica. Per la difesa, la società avrebbe già provveduto a restituire buona parte dei beni garantendo un indennizzo alla Beldeg per quei beni complessi da rimuovere.

Confutata anche l’ipotesi del cambio della serratura volutamente: si si sarebbe trattato di un’azione obbligata a causa della rotttura di una chiave nel cilindro, obbligando così di mettere in sicurezza la struttura.L’obiettvo è puntare al dissequestro totale.