Dissequestrato il mercato ittico al dettaglio di Gallipoli

GALLIPOLI – Il mercato ittico al dettaglio rientra nella piena disponibilità del Comune di Gallipoli. È quanto ha deciso il giudice Anna Lucia Zaurito, con un provvedimento dello scorso 23 giugno, accogliendo così di fatto la richiesta avanzata in tal senso dal sindaco Flavio Fasano.

L’atto con cui viene dissequestrata la struttura, infatti, ha quale fatto presupposto la nota del primo cittadino di inizio mese, con cui venivano evidenziate le motivazioni a sostegno dell’istanza, segnatamente l’intenzione di evitare il progressivo deterioramento del bene, soprattutto in virtù della peculiare ubicazione a ridosso dell’acqua, il ruolo importante della struttura per l’economia cittadina, anche in ragione della carenza di idonei punti di sbarco per la vendita del pescato e quindi la volontà di restituire funzionalità al compendio immobiliare, garantendo la riapertura del mercato ittico al dettaglio.

Motivazioni, queste, che hanno portato il giudice Zaurito al provvedimento finale, risultando ormai caducato il quadro cautelare giustificativo del sequestro ma anche stante la volontà dell’Amministrazione Comunale di garantire piena funzionalità al bene.

“Dalle parole si passa ai fatti, come mio costume – ha commentato il sindaco, Flavio Fasano – ed il primo tassello per la rinascita del mercato ittico al dettaglio è stato posto. Ringrazio la Procura di Lecce, nella persona del Procuratore della Repubblica dr. Giuseppe Capoccia per la pronta disponibilità e l’attenzione dimostrata per questa vicenda, che riguarda tutta la nostra comunità. Adesso si apre la seconda fase che, come detto, vedrà il nostro Ente collaborare con la Capitaneria di Porto, con cui sono stati già avviati dialoghi in tal senso, per trovare le soluzioni più idonee per il pieno ripristino ed uso della struttura”.