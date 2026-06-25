Da Foggia in Salento con due chili di esplosivo: condannati due giovani presunti corrieri delle “marmotte”

SALENTO – Tre anni di reclusione. Questa la sentenza inflitta dal gup Marcello Rizzo, al termine del processo in abbreviato, a carico di Denis Nicola Arace e Simone Ameri, i due 21enni foggiani finiti in manette a Galatone, nella notte di mercoledì, 29 ottobre 2025, a bordo di un’utilitaria con all’interno dell’esplosivo. Un’indagine condotta da più mani: in azione i carabinieri del Nucleo investigativo di Lecce insieme ai militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gallipoli, ai colleghi della stazione galatonese e a quelli del comando provinciale di Foggia.

Con ogni probabilità, le forze dell’ordine erano sulle tracce dei due giovani da tempo e, questa notte, sono riusciti a bloccarli sventando l’ennesimo furto. L’ultimo, in ordine cronologico, nel territorio regionale era stato messo a segno proprio in provincia di Foggia, nel comune di Stornara. Con notevoli disagi per l’utenza tanto che il sindaco, Roberto Nigro, aveva parlato apertamente di “trovarsi in guerra”.

A bordo dell’utilitaria a noleggio su cui viaggiavano i due corrieri, i militari trovarono oltre sei chilogrammi di materiale esplodente artigianale, più di cento petardi di potente fattura e due involucri metallici — le cosiddette “marmotte” — pronte all’uso. Il fermo è scattato attorno alle 22.50, in una zona isolata di via San Giuseppe da Copertino, durante un servizio mirato predisposto nell’ambito del piano di controllo straordinario disposto dal Comando provinciale dei carabinieri di Lecce per contrastare l’aumento dei reati notturni e, in particolare, degli assalti ai bancomat.

Insospettiti dalla loro presenza e dal loro atteggiamento, vennero fermati e perquisiti e triovati in possesso – oltre che dell’ingente quantitativo di esplosivi – anche di altri strumenti riconducibili a possibili attività criminali: una miccia a lenta combustione, dispositivi elettronici, chiavi da configurare, guanti, passamontagna e quattro telefoni cellulari.

I due giovani, attualmente, si trovano agli arresti domiciliari.