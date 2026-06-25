“Lecce Piano Festival” chiude la sua seconda edizione domani e sabato con tre concerti d’eccezione

LECCE – Stato dell’Arte Festival, kermesse multi-artistica protagonista della vita culturale di Lecce – ideata dall’associazione Icon Radio Visual Group e diretta da GeGè Telesforo – si prepara a chiudere la sua seconda edizione con due giorni ricchi di musica d’autore, domani e sabato, e tre concerti d’eccezione.

L’appuntamento con “Lecce Piano Festival” è presso le Mura urbiche e il Parco delle Cave di Marco Vito (Porta Ovest) di Lecce, dove tra domani e sabato si alterneranno ospiti musicali del calibro di Zsigmond Gerlóczy e Tania Giannouli (rispettivamente domani alle 21 e alle 22 alle Mura urbiche, corridoio centrale), e Baba Sissoko & Mediterranean blues (sabato alle 22 nel Parco delle cave di Marco Vito, Porta Ovest), oltre ai musicisti dei Conservatori di Puglia. L’ingresso ai concerti sarà libero fino ad esaurimento dei posti.

“Lecce Piano Festival” chiude la seconda edizione di SDAF, restituendole la parte musicale saltata a ottobre scorso causa maltempo. La terza edizione di SDAF – titolo “Pietra e stelle – La luce ritrovata”, dedicato alla necessità di tornare a guardare il cielo – è in programma da ottobre prossimo a marzo 2027.