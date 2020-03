LECCE – Oggi sono arrivati altri salentini dal Veneto e dal Piemonte, studenti e lavoratori, diretti a Trepuzzi, Otranto, Cutrofiano, Galatina e Castro. Non parliamo di quelli che sono arrivati in treno, ma di quelli che scelgono autobus e macchine per passare inosservati. “Sono stati presi dalla stazione di Bari con un bus della compagnia Marino – ci spiega l’assessore al Traffico Sergio Signore – Questi viaggi avvengono ogni due giorni con continuità, senza contare chi arriva in auto, ma la polizia non viene avvisata sempre”. Gli amministratori e il sindaco Salvemini si dividono i compiti per sorvegliare il territorio e invitare la gente a stare a casa. Gli assessori Sergio Signore e Paolo Foresio, che hanno “accolto” all’arrivo, insieme alla polizia municipale, le persone in fuga dal nord, hanno chiesto ai nuovi arrivati di mettersi in quarantena obbligatoria e di evitare contatti anche con i parenti. Ai soggetti in questione è stata misurata anche la febbre. Emiliano in mattinata ha tuonato contro questi nuovi arrivi definendoli un pericolo per tutti. Sicuramente non meritano di essere trattati come degli untori, perché hanno diritto di scendere (secondo le previsioni del decreto che mette tutta Italia in quarantena) e ci sono situazioni molto difficili, ma chi è venuto al sud senza avvisare la polizia è irresponsabile e pericoloso. In tanti in queste due settimane hanno invaso le strade: sono tornati in macchina per passare inosservati. È c’è il rischio che sia scesa addirittura gente residente nel nord Italia che ha deciso di trascorrere la quarantena nella casa a mare dove di solito trascorre il periodo di ferie estive.

Anche a Gallipoli scoppia il caso. La collega Maria Pia Romano, che vive a Baia Verde, lancia l’allarme: “Ci sono proprietari di case a Baia Verde con accento del nord che circolano per gli alimentari della zona e hanno chiesto interventi a idraulici ed elettricisti del posto per le loro case. Molti si sono rifiutati di andarci, ma altri potrebbero farlo. Qualcuno ha scambiato la quarantena con una vacanza. Da dove vengono queste persone? Perché si trovano nelle loro case a mare?”. Le domande a cui dovrà rispondere il governo sono tante. Perché si affrettò a chiudere solo i voli diretti dalla Cina, facendosi fregare sugli scali? Perché i bergamaschi arrivarono a Lecce (nonostante fossero state sospese tante partite al nord) senza problemi e i vertici del calcio e del Ministero non li fermarono? Perché non sono state bloccate per tempo le fughe dal nord almeno per un paio di mesi? Può servire una quarantena che sta distruggendo l’economia italiana se potenziali infetti giungono al sud nel periodo in cui non dovrebbe più circolare nessuno? Chiudiamo con le parole di chi al nord è rimasto per spirito civico: “Mi chiamo Vittoria, lavoro a Milano dal 2018. Qui vivo un incubo quotidiano, ma non torno per salvare i miei cari. Chi scende vanifica il nostro enorme sacrificio: sono indignata!”.