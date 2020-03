PUGLIA – Il consigliere regionale di Forza Italia, Aldo Aloisi, ci vede del marcio negli improvvisi trasferimenti di personale che si stanno verificando in questi ultimi giorni. Sanità, emergenza e furbetti: Aldo ALOISI attacca frontalmente la ASL Lecce

Aldo Aloisi, consigliere regionale di Forza Italia, presenta una denuncia pubblica contro quanto sta accadendo proprio in queste ore nei palazzi della sanità salentina.

«Da alcuni giorni la direzione della ASL della Provincia di Lecce, anziché impegnarsi per alleviare le situazioni di criticità che da sempre esistono e che ora rischiano di essere devastanti per la salute dei cittaini, è stabilmente occupata nel progettare una riorganizzazione che tutto sembra tranne che una risposta qualificata alla rischiesta accorata di innalzare lo standard qualitativo.

Ma di che si tratta? Del solito mercato delle vacche! La cosa diventa ancor più orripilante se si tiene conto che sono state fatte decine di trasferimenti di infermieri presi nel mucchio senza alcuna procedura di valutazione e, peggio (stando a quello che si dice nelle corsie), dopo una telefonata di qualche consigliere regionale della traballante maggioranza regionale.

Sono scelte dettate dalla regole più losche e sporche della politca. Si tratta di un ulteriore avvelenamento del sistema. Delle due l’una: o i trasferiti non servivano nei reparti dove operavano (e allora perché li si è tenuti lì?), oppure questa operazione maschera un programma di cortesie e favori incrociati tra politica e amministrazione sanitaria.

In questo momento di grandi difficoltà, tutti siamo alle prese con un virus pericoloso e con l’irresponsabilità di quanti non si attengono alle direttive diramate dalle autorità competenti. Non è tuttavia possibile che si approfitti di questa fase convulsa per mettere in atto una riorganizzazione in cui il merito è tradito e i diritti sono schiacciati».

Chiosa il consigliere Aloisi: «su questo argomento andrò fino in fondo, chiedo ufficialmente di revocare immediatamente le operazioni in atto o di considerare questo rimescolamento illegittimo al massimo una mobilità d’urgenza di un mese. Presenterò un’ interrogazione urgente al presidente Emiliano in cui evidenzierò queste ed altre situazioni “particolari” – come appalti e acquisti congelati, disorganizzazione totale e tanto altro…

Mi farò sentire nelle sedi competenti. Qualora ciò non servisse a fermare qualcosa che puzza di mercimonio sulla pelle dei cittadini, sono pronto a rivolgermi alle autorità competenti per chiedere la verifica di eventuali influenze e il ripristino della correttezza e della trasparenza. Non possiamo permetterci il lusso di indebolire la sanità proprio in questo momento».

«Con la salute non si gioca sporco – conclude Aloisi – Non si può immaginare la ASL come un serbatoio di voti per la maggioranza pro tempore. Sarò, insieme ai colleghi di FI e dell’opposizione tutta, sentinella vigile del rispetto delle regole e della tutela dei diritti di tutti. Basta privilegi, stop ai raccomandati, rimettiamo in ordine la sanità senza trucchi».