Puglia

Tempo stabile con sole prevalente in mattinata su tutta al regione, qualche nube in più al pomeriggio sempre senza fenomeni di rilievo. In serata i cieli saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi

Molise

Tempo stabile nella giornata con ampie aperture al mattino su gran parte della regione, qualche nube in più nel pomeriggio come anche in serata.

Basilicata

Tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino su tutta la regione, nubi in aumento al pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto con qualche nube.

Molte nubi in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo, salvo locali e deboli nevicate sulle Alpi oltre i 900-1000 metri. Tempo stabile e asciutto su tutti i settori con innocua nuvolosità in transito alternata ad ampie schiarite, specie lungo le coste tirreniche.

Ampie schiarite sulle regioni peninsulari e in Sardegna con locale nuvolosità in transito, tempo perturbato invece sulla Sicilia tra mattina e pomeriggio con locali piogge.

Temperature massime in aumento, minime stazionarie o in lieve calo.

www.centrometeoitaliano.it