“È inaccettabile il balletto a cui stiamo assistendo in un momento di crisi gravissima, la più grave dal dopoguerra ad oggi.

La miopia politica e l’inadeguata classe politica, formata da ‘nominati’, sta dando il peggio di se urlando invece di parlare. Nello stesso momento in cui la stessa crisi pandemica sta esplodendo in tutta Europa diamo l’immagine di una nazione disunita ed in eterno conflitto politico”. Lo dichiara in una nota il Coordinatore Provinciale Puglia Popolare Salento, Luigi Mazzei.

“Le legittime differenze di azioni che i populisti o i renziani tentano di far emergere – prosegue – sono davvero quanto di più becero possa essere messo in atto in momento simile. Sono in campo la Protezione Civile, da sempre fiore all’occhiello per la sua organizzazione e l’Unità di Crisi Sanitaria con la sua organizzazione territoriale del SSN, tra le prime al mondo (rammento che siamo La Nazione che ha la sanità pubblica per tutti e non solo per i possidenti come in USA). Questi due soggetti di fatto stanno guidando e suggerendo al Capo del Governo le iniziative da intraprendere con i tempi che il COVID-19 consente, replicate e prese come esempio dagli altri Stati. Assurdo, pertanto, assistere ad una campagna mediatica di differenziazioni spesso futili facendo perdere credibilità e forza all’azione di Governo…IO NON CI STO E LO DICO!

Ci sarà tempo, superata l’emergenza sanitaria che ha già fatto oltre 5.000 vittime tra i nostri fratelli italiani, a fare proposte spero credibili per la ripresa economica che sono convinto ci sarà. Dopo una recessione è ciclicamente provato che vi è una ripresa rapida. Ora è il momento dell’unità nazionale non dei distinguo. Affidiamoci alla scienza ed alla tecnica – conclude Mazzei – lasciamo al Premier Conte il difficile compito di emanare i provvedimenti necessari e RESTIAMO A CASA POSSIBILMENTE ZITTI…. ci sarà tempo per il resto”.