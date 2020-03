NARDO’ (Lecce) – Supermercati chiusi in città e 29 marzo. Lo ha deciso il sindaco Pippi Mellone che ha firmato l’ordinanza n. 155 con la quale impone la chiusura domenicale ai titolari di centri commerciali e delle strutture di piccola, media e grande distribuzione di generi alimentari. La misura, per adesso, vale per la giornata di , 22 marzo, e per quella di 29 marzo. L’obiettivo è sia tutelare la salute e il diritto di riposo dei lavoratori che evitare assembramenti in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto.

Una decisione in linea con quanto già stabilito dalle principali aziende della grande distribuzione organizzata in Puglia, che in maniera autonoma hanno chiuso al pubblico nei giorni festivi, al fine di meglio procedere alla sanificazione degli ambienti e preservare i propri dipendenti da stati di stress eccessivo, derivanti dalle particolari situazioni di tensione alle quali sono sottoposti in questi giorni. Peraltro, alla base c’è anche una esigenza di uniformizzazione, perché comportamenti non omogenei da parte delle attività all’interno della stessa categoria e sul medesimo territorio comporterebbero situazioni di assembramento presso i punti vendita aperti al pubblico nei giorni e negli orari di chiusura delle altre attività.

Stamattina lo stesso primo cittadino ha informato personalmente del provvedimento i gestori dei supermercati. In compagnia degli agenti di Polizia Locale ha verificato la situazione dei vari punti di vendita, controllando il contingentamento degli ingressi, le distanze di sicurezza e le procedure di sanificazione. Ovviamente anche la presenza o meno di assembramenti agli ingressi e presso le casse. Gestori e clienti, in grandissima parte, sembrano aver recepito le norme e le regole di buon senso e prudenza. Purtroppo si riscontra, come evidenziato dai titolari delle strutture, qualche caso di utenti che più volte al giorno si recano nello stesso punto vendita frazionando inutilmente la spesa.

“Siamo convinti di doverci uniformare – spiega il sindaco Pippi Mellone – ai principi della massima prudenza e, in questa prospettiva, è assolutamente necessario garantire l’uniformità dei comportamenti, senza trovarci di fronte a situazioni per cui alcuni sono chiusi e altri sono aperti, con il rischio di far crescere pericolosi assembramenti presso questi ultimi. Possiamo tutti senza problemi rinunciare a fare la spesa di , evitando affollamenti e uscite che spesso sono solo il pretesto per prendere un po’ d’aria. Capisco l’esigenza, ma in questo momento serve buon senso. Stamattina ho verificato personalmente la situazione, che mi è sembrata abbastanza tranquilla. Ne approfitto per ringraziare commessi, cassieri, banconisti e magazzinieri che, come altre categorie, in questi giorni lavorano instancabilmente e sono più esposti”.

Infine, è stata disposta la chiusura momentanea delle due casette dell’acqua presenti in città (zona stadio e zona centro sportivo di via Kennedy), perché i gestori non sono in grado di garantire la corretta sanificazione dei dispositivi, alla luce dell’apposita ordinanza sindacale.