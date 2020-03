ARADEO – Il paese è nel panico sin dalle 20, quando su whatsapp comincia a diffondersi la notizia del contagio. Tutti hanno paura di essere stati contagiati. Alle 21 del 2 febbraio 2020 arriva l’ufficialità fa parte della Regione Puglia: il virus asiatico è sbarcato nel Leccese. Un 58 enne molto conosciuto ad Aradeo, che è tornato da Lodi, ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso e lì ha scoperto di essere stato contagiato. È il primo caso nella provincia di nuovo coronavirus. Come gli altri pugliesi contagiati (ce ne sono altri 5), nulla di grave, solo normali sintomi influenzali. Ma l’allarme è scattato: le scuole chiudono e l’Asl è a lavoro per risalire a tutti i contatti avuti dall’uomo di Aradeo, cominciando dalla famiglia.

Su whatsapp circolano le voci più disparate, ma la realtà è che l’uomo non poteva sospettare contagi essendo stato asintomatico fino a due giorni fa. Chiudono le scuole a Nardò, Aradeo, Galatone, Galatina, Gallipoli e Neviano.“Come noto nel nostro comune è stato accertato un caso di positività al COVID-19 – spiega il sindaco di Aradeo, Luigi Arcuti – La situazione è tenuta sotto controllo dalle competenti autorità e tutti i protocolli previsti sono stati attivati. Al momento confermo la positività del tampone anche se stiamo aspettando la conferma di un secondo esame inviato a Bari. Non dovrebbe innescare una eccessiva preoccupazione perché il caso è asintomatico. Ad ogni modo è stata posta sotto osservazione l’intera famiglia e tutte le persone entrate in contatto con il paziente, anche per via della professione della persona interessata (che è un parrucchiere). Non è escluso che nelle prossime ore, d’intesa con l’autorità sanitaria” – conclude il sindaco – andremo a prendere altre decisioni che renderemo note per la tranquillità e la tutela della salute dei cittadini”.

In via esclusivamente precauzionale si procederà immediatamente alla sanificazione dei plessi scolastici. Pertanto le scuole rimarranno chiuse dalla giornata di domani.

Domani in Prefettura è stato convocato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Invitiamo al rispetto di tutte le procedure precauzionali indicate dal Ministero della Salute”.

Intanto il sindaco Pippi Mellone blocca le scuole: “In seguito alla conferma di un caso di #coronavirus che ha interessato un cittadino di Aradeo, attualmente ricoverato a Galatina, ho disposto l a chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per i giorni 3, 4 e 5 marzo.

Tutti i cittadini sono invitati a rispettare le norme di precauzione diffuse in questi giorni”.