LECCE – Primi provvedimenti nel Tribunale di viale De Pietro dopo la notizia del contagiato numero uno in provincia di Lecce. In mattinata è rientrato ad Aradeo (paese di residenza del parrucchiere risultato infetto) un dipendente della cancelleria della prima sezione penale ubicata al sesto piano del Palazzo di Giustizia. Il cancelliere si era presentato regolarmente sul posto di lavoro ma è stato fatto rientrare a casa dalla diirigente Alessandra Scrimitore che gli ha ricordato di provenire da una zona in cui si è verificato il primo e, al momento, unico caso di contagio.

Non è stato adottato la stesso provvedimento di allontanamento per un altro cancelliere, residente sempre ad Aradeo, in servizio presso il terzo piano della Procura. Il dipendente ha lavorato regolarmente. Più in generale la stessa dirigente ha invitato i dipendenti, residenti non solo ad Aradeo ma anche a Galatone e Galatina, di attenersi alle disposizioni diffuse dalla Regione Puglia e di rivolgersi al proprio medico curante.

Per ora resta aperto il Tribunale di Lecce. Si va avanti anche se in un clima surreale dove, in particolare, questa mattina, la tensione era palpabile. Anche perché l’accesso nel Palazzo di Giustzia non prevede particolari controlli e l’ingresso è consentito al pubblico senza alcuna restrizione. Non sono state adottate misure draconiane, almeno per il momento. In alcune aule, in particolare davanti ai giudici monocratici, l’accesso è scaglionato per evitare l’assembramento all’interno e le cause si celebrano divise in fasce orarie. Come effetto boomerang, però, l’imbuto si crea all’esterno con avvocati, testimoni e imputati ad affollare i corridoi. Con il rischio di possibili contagio immutato. E poi, nonostante l’invito del presidente della Corte d’Appello a rispettare le regole di una buona igiene, nei bagni del piano terra manca il sapone nei dispositivi oltre che la carta per asciugarsi.

A muoversi in queste ore è stato l’Ordine degli Avvocati che ha diramato una nota corredata da otto punti per questi giorni di emergenza. Gli uffici dell’Ordine saranno chiusi a partire da giovedì fino a nuova comunicazione. Le istanze potranno essere comunicate in via telematica così come le eventuali emergenze. Tutti gli avvocati sono invitati a controllare tempestivamente i ruoli di udienza e le fasce orarie attraverso il sito dell’Ordine. Dovranno essere comunicate eventuali disfunzioni rispetto a quanto indicato nei provvedimenti del Presidente della Corte ed in particolare la mancata pubblicazione dei ruoli sul sito; la mancata previsione di fasce orarie; il sovraccarico dei ruoli di udienza ed eventuali situazioni di disagio o di sovraffollamento. La partecipazione alle udienze e l’accesso agli uffici giudiziari deve essere limitata ai soggetti indispensabili per l’attività da svolgere e tutti gli incontri di mediazione dell’Organismo dell’ordine sono stati rinviati fino al 13 marzo.

In altri Tribunali d’Italia, invece, si contano i primi contagi. Nel Palazzo di Giustizia di Milano sono due i magistrati risultati positivi al tampone mentre a Palermo il procuratore Francesco Lo Voi ha consigliato a quattro magistrati (fra sostituti procuratori e aggiunti) di ritornodalle zone a maggior rischio di contagio Coronavirus di lavorare da casa per due settimane dopo il loro rientro nel capoluogo siciliano.