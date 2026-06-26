Scatola nera contestata in Tribunale: accolte le ragioni della donna investita. Giudice richiama la Cassazione

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Con sentenza n. 1142/2026 il Giudice dr. ssa Rosato del Tribunale di Lecce ha accolto le ragioni di una donna salentina coinvolta nel 2021 in un grave investimento stradale avvenuto in Presicce – Acquarica, costringendola a letto per diversi mesi e ha riconosciuto la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo che l’aveva investita mentre passeggiava.

La sentenza, ormai definitiva, perché non appellata, ha affrontato il tema, sempre più attuale, del valore delle risultanze provenienti dalla cosiddetta “scatola nera” installata sugli autoveicoli.

La compagnia assicuratrice, producendo i dati registrati dal dispositivo satellitare, aveva sostenuto una dinamica dell’incidente diversa da quella indicata dalla danneggiata, assistita dall’avv. Luigi Chiffi, che, invece, riteneva tali dati inattendibili per molteplici motivi.

La decisione assume rilievo anche perché la consulenza tecnica d’ufficio ha esaminato criticamente il report della scatola nera, rilevando come gli stessi documenti prodotti dalla compagnia segnalassero possibili margini di approssimazione nella geolocalizzazione dovuti alla qualità del segnale GPS. Proprio dall’analisi complessiva delle risultanze tecniche, delle testimonianze e della documentazione medica è emerso che l’investimento era avvenuto secondo le modalità rappresentate sin dall’inizio dall’attrice, smentendo la dinamica ricostruita dall’assicurazione.

Il Tribunale, pertanto, accogliendo totalmente le ragioni dell’attrice, ha evidenziato come le “scatole nere” non possano avere un valore probatorio assoluto, mancando, nella norma che le ha previste, l’indicazione delle loro caratteristiche tecniche, dei controlli e delle modalità di certificazione, con la conseguenza che i dati registrati non possono prevalere, da soli, sulle altre prove.