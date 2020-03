NARDÒ – La segretaria di Forza Italia, Paola Mita, chiede alla Regione Puglia un intervento urgente per poter essere preparati al picco del coronavirus nel Leccese. “Chiediamo al Presidente Emiliano l’attivazione a Nardó di un Reparto per trattamento in urgenza ed in elezione di patologie connesse al corona virus – spiega la candidata forzista alle regionali pugliesi – Una struttura per coloro che non possono trascorrere la quarantena a casa disponibile da qualsiasi zona del Salento dovesse arrivare. L’ex ospedale di Nardò è strategico: è in un’area tra le più popolose del Salento. Adesso è possibile alleggerire strutture che temono di non avere i posti necessari a coprire tutte le urgenze”.