NARDÒ – Dopo aver raccolto oltre seimila firme, l’appello al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per riattivare l’ospedale neretino si fa più forte. L’idea è stata rilanciata con forza da Paola Mita, sindacalista oggi ufficialmente candidata in Forza Italia, perché Nardò ha un bacino di utenza molto largo e l’esplosione della pandemia covid-19 dev’essere fronteggiata principalmente con un numero di posti letti adeguato nella malaugurata ipotesi che continuino ad ammalarsi decine di persone al giorno per un lungo periodo.

L’avvocato Giuseppe Cozza, presidente Officina Cittadina ha inviato al governatore Emiliano 6414 firme a corredo della petizione che ha lanciato, con oggetto:

”EX OSPEDALE DI NARDO’: ATTIVAZIONE REPARTO PER TRATTAMENTO CORONAVIRUS.

EX OSPEDALE DI NARDO”.

“Chiediamo l’immediata realizzazione di un reparto per il trattamento ‘in urgenza ed in elezione’ di patologie connesse al Coronavirus.

Considerato il bacino di utenza ruotante intorno a Nardò è indispensabile avere un presidio di prossimità vista l’alta incidenza del virus da combattere. L’ex ospedale di Nardò può essere immediatamente attrezzato per garantire alla popolazione la necessaria assistenza sanitaria di prossimità a quanti dovessero averne necessità.

Tenuto conto della gravità della situazione Le chiedo di tenere nel debito conto la volontà dei cittadini e di voler accedere alla richiesta così come formulata o nei termini che più riterrà consoni alla questione”.