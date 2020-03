LECCE – Il capogruppo del Pd, Antonio Rotundo, rassicura tutti i dipendenti del trasporto pubblico: il loro futuro non è in pericolo. “Con riferimento alle preoccupazioni che i sindacati dei lavoratori di Sgm hanno espresso con la nota che ci è stata inviata nei giorni scorsi, a nome del gruppo consiliare del PD ribadisco quanto già ebbi modo di affermare in sede di commissione consiliare il 5 novembre scorso in occasione dell’incontro con alcune delle scriventi sigle sindacali – spiega l’on. Rotundo –

Sebbene la definizione dell’intesa Comune/Provincia circa gli adempimenti relativi alla concessione della delega previsti dalla normativa regionale sia ancora in corso, sui punti che più stanno a cuore al sindacato, nuova società e tutela dei posti di lavoro, possiamo già dare precise certezze in grado di tranquillizzare i lavoratori e le loro famiglie.

Innanzitutto il nuovo soggetto societario; a partire dal 1 gennaio 2021 la società che sostituirà l’attuale Sgm, destinata ad andare in liquidazione, sarà una società in house con il 100% di azioni di proprietà del Comune di lecce senza cioe la partecipazione di soci privati, come espressamente previsto tra l’altro dalla Regione Puglia.

Per quanto riguarda il secondo punto, certamente il più importante per i lavoratori, concernente la richiesta di mantenimento degli attuali livelli occupazionali, c’è la conferma dell’impegno a garantire TUTTI gli attuali dipendenti, ( autisti, ausiliari del traffico e personale amministrativo), i quali transiteranno senza soluzione di continuità a fine anno dalla Sgm alla nuova società totalmente pubblica che sarà intanto costituita”.