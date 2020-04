SALENTO – Multe salate per chi commercializza mascherine protettive prive di indicazioni in lingua italiana. Negli ultimi giorni, i carabinieri del Nas di Lecce hanno ispezionato numerose farmacie cittadine e della provincia, sanzionando una decina di farmacisti perché mettevano in vendita mascherine protettive prive delle indicazioni in italiano, violando così il codice del commercio.

I controlli dei militari del Nucleo antisofisticazione e sanità dell’Arma hanno controllato decine di rivendite sia a Lecce che in provincia, scoprendo in una decina di casi violazioni riguardanti le indicazioni sulle mascherine messe in vendita. Per ogni farmacista è scattata una sanzione amministrativa pari a 1.032 euro.

Soltanto l’altro ieri, il Nas – in tutta la Puglia – ha sequestrato nelle farmacie 622 dispositivi per la protezione individuale del viso. I controlli, incessanti dall’inizio della pandemia, proseguiranno nelle prossime settimane.