SALENTO – Il totale dei casi accertati al Covid-19 in Puglia sfora i tremila contagi e tocca quota 3.065, 76 dei quali sono stati comunicati oggi dal consueto bollettino epidemiologico, diffuso quotidianamente dalla Regione Puglia e dal Dipartimento di Protezione Civile.

Altri 6 salentini sono risultati positivi al nuovo coronavirus, pertanto il totale dei casi accertati di Covid-19 in provincia di Lecce sale a quota 424. Il bollettino registra la morte dell’ingegnere Rocco Merico, dipendente della Provincia di Lecce (qui il link).

Il dirigente provinciale, morto nelle scorse ore, si trovava ricoverato al Dea di Lecce (ospedale Covid), dove – ad oggi – si trovano ancora 7 pazienti ricoverati con Covid-19. Tre di essi, tra cui un primario di una nota clinica leccese, sono fortunatamente in via di guarigione. Tra i restanti, tuttavia, una donna è in gravi condizioni a causa della sua obesità.

Al Fazzi, invece, dopo la positività al virus riscontrata in tre pazienti nei reparti di Pneumologia e Cardiologia, si è in affanno per problemi di personale, che è stato posto in quarantena. Una grave disavventura che aveva colpito anche il reparto di Medicina: uno dei tre livelli è tuttora chiuso.

Dall’analisi della mappa non risultano variazioni, ragion per cui non è stato accertato nessun altro territorio comunale in cui si è insinuato il Covid-19.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 13 aprile, in Puglia, sono stati registrati 949 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 76 casi, così suddivisi:

41 nella Provincia di Bari;

5 nella Provincia Bat;

21 nella Provincia di Brindisi;

0 nella Provincia di Foggia;

6 nella Provincia di Lecce;

4 nella Provincia di Taranto;

1 caso la cui provincia è in corso di attribuzione

(2 casi non attribuiti ieri sono stati attribuiti alla provincia di provenienza oggi)

Sono stati registrati oggi 7 decessi: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 1 in provincia di Lecce e 1 nella provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 31.922 test.

Sono 286 i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.065 così divisi:

962 nella Provincia di Bari;

301 nella Provincia di Bat;

379 nella Provincia di Brindisi;

737 nella Provincia di Foggia;

424 nella Provincia di Lecce;

225 nella Provincia di Taranto;

24 attribuiti a residenti fuori regione;

13 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.