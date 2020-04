SALENTO – Il nuovo coronavirus contagia in provincia di Lecce altri 4 salentini, mentre la Puglia sfora i 4mila casi accertati, con i 49 nuovi casi comunicati oggi: 4029 in totale.

Sono i dati dell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia e del Dipartimento della Protezione Civile.

Stando alla nuova mappa epidemiologica, che considera non più i casi accertati totali ma quelli attualmente positivi, non vi sarebbero nuovi comuni “contagiati”. Tuttavia aumentano i casi nel territorio comunale di Melendugno: i casi attualmente positivi, infatti, sono da un minimo di 6 ad un massimo di 10. Tra di essi, un’anziana coppia: lui, ricoverato al Fazzi di Lecce nelle scorse settimane non per Covid, avrebbe contratto il virus proprio nella struttura sanitaria, nel reparto di Pneumologia, da cui è stato dimesso prima di Pasqua.

La moglie è risultata positiva al tampone cui è stata sottoposta ieri, dopo 10 giorni dalla comunicazione del caso positivo del marito. Fortunatamente negativi i loro due figli.

Oltre 50 casi attuamente positivi: Lecce.

Da 21 a 50 casi attualmente positivi: Copertino e Soleto.

Da 11 a 20 casi attualmente positivi: Galatina e Monteroni.

Da 6 a 10 casi attualmente positivi: Gallipoli, Surbo, Squinzano, Campi Salentina, Carmiano, Leverano, Nardò, Cavallino, Cannole, San Cesario, Melendugno e Vernole.

Da 1 a 5 casi attualmente positivi: Maglie, Novoli, Salice Salentino, Veglie, San Pietro in Lama, Lequile, Lizzanello, Castrì di Lecce, San Donato di Lecce, Calimera, Martano, Otranto, Corigliano d’Otranto, Cursi, Galatone, Aradeo, Sannicola, Neviano, Cutrofiano, Muro Leccese, Minervino di Lecce, Alezio, Scorrano, Poggiardo, Supersano, Casarano, Matino, Castro, Racale, Melissano, Alliste, Ugento, Taurisano, Miggiano, Tricase, Gagliano del Capo e Castrignano del Capo.

Continuano i cortocircuiti comunicativi tra Istituzioni. Stando alla mappa epidemiologica della Regione Puglia e del Dipartimento di Protezione Civile, infatti, nel territorio comunale di Nardò vi sarebbero almeno 6 casi attualmente positivi, sebbene ieri il sindaco Pippi Mellone abbia comunicato che attualmente, nel territorio da lui amministrato, non vi siano più contagiati perché guariti.

Ed è accaduto anche a Vernole, che ieri sulla mappa ha cambiato colore (fascia da 6 a 10 casi attualmente positivi), ad indicare la presenza di almeno 6 casi attualmente positivi. Il sindaco Francesco Leo, nel primo pomeriggio, ha comunicato alla cittadinanza ciò che gli è stato trasmesso stamattina dalla Prefettura di Lecce riguardo ai casi nel territorio comunale: 4 positivi e 9 in sorveglianza e isolamento fiduciario. Di questi ultimi, 3 sono risultati negativi al tampone del Covid-19 mentre agli altri 6 non è stato ancora eseguito il tampone.

Le incongruenze tra i dati in possesso dei sindaci (che vengono informati in ritardo) e quelli diffusi da Regione Puglia e Protezione civile tramite il bollettino epidemiologico sono state tante anche nelle scorse settimane, fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Puglia. C’è anche da dire, tuttavia, che la mappa del bollettino finora non ha mai sbagliato.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 29 aprile in Puglia, sono stati registrati 1.838 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 49 casi, così suddivisi:

16 nella Provincia di Bari;

0 nella Provincia Bat;

1 nella Provincia di Brindisi;

28 nella Provincia di Foggia;

4 nella Provincia di Lecce;

0 nella Provincia di Taranto.

Sono stati registrati 3 decessi: 1 in provincia Brindisi, 1 in provincia Bat, 1 in provincia Foggia. (Nel bollettino non vengono conteggiati i due decessi di due anziani con Covid-19, avvenuti nella notte al Dea di Lecce).

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 60.334 test.

Sono 692 i pazienti guariti.

2927 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.029 così divisi:

1.301 nella Provincia di Bari;

555 nella Provincia di Brindisi;

371 nella Provincia di BAT;

1.032 nella Provincia di Foggia;

484 nella Provincia di Lecce;

255 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione;

2 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione Puglia prof. Pier Luigi Lopalco dichiara: “Queste oscillazioni giornaliere sono fisiologiche e prevediamo di continuare ad osservarle anche nei prossimi giorni. La nostra sorveglianza sul territorio è massiva, a fronte della ricerca attiva e tempestiva dei casi stiamo isolando tutti i focolai. Lo sforzo è quello di circoscrivere tutte le catene di contagio. Questi dati ancora una volta confermano il nostro forte messaggio a non abbassare la guardia”.