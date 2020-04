Marco Piscopo, salentino doc, vive lontano dalla sua terra Natale da quindici anni. Casa sua adesso è nella “bergamasca“, la zona d’Italia più colpita dall’emergenza sanitaria legata alla polmonite bilaterale causata dal Covid-19. Il suo lavoro l’ha portato a “guardare negli occhi”, quotidianamente, questo nemico invisibile e a constatare il dramma lasciato alle sue spalle dal suo passaggio. Così, un pomeriggio di qualche settimana fa, ha iniziato a realizzare un murales su una facciata esterna della sua abitazione. Un’opera ricca di significato che immortala la tragedia vissuta in quelle zone. Come spiegherà nell’intervista video realizzata dal Corriere Salentino, non ha voluto firmare il murales con il suo nome e cognome. Ha deciso che l’autore di quel disegno dovesse essere lo stesso che ha messo in ginocchio il mondo intero: Covid-19. A prescindere dal valore artistico, il murales di Marco Piscopo, è, e sarà anche in futuro, una testimonianza del dramma vissuto in questi mesi dal mondo intero. Un salentino, che grazie al suo ingegno, ha saputo avvicinare, attraverso un’espressione artistica, non solo “la bergamasca” al Salento, ma, in certo senso, il mondo intero.