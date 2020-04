SALENTO – All’elenco dei salentini risultati al Covid-19 si aggiunge soltanto un altro cittadino della provincia di Lecce, la cui positività è stata comunicata nell’ultimo bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione Puglia e dal Dipartimento di Protezione Civile (che comunica i dati ufficiali del giorno precedente), che indica nel complesso 426 nostri conterranei contagiati dal nuovo coronavirus, inclusi i guariti e i deceduti.

In tutta la Puglia, invece, i nuovi cittadini risultati positivi sono 66, su un totale di 1447 tamponi eseguiti in tutta la regione, di cui – secondo nostre fonti Asl – ieri ne sono stati eseguiti appena 65 in tutta la provincia di Lecce: il 4,5 percento del totale (qui il link). La media dei tamponi in provincia di Lecce, secondo le nostre fonti Asl, è di 65-70 tamponi al giorno.



Oggi la mappa epidemiologica non ha subito variazioni, pertanto non risultano nuovi comuni “contagiati” dal nuovo coronavirus. Nel bollettino è registrato il decesso del dirigente della Provincia di Lecce Rocco Merico, spirato l’altra notte.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 15 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1.447 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 66 casi, così suddivisi:

24 nella Provincia di Bari;

9 nella Provincia Bat;

14 nella Provincia di Brindisi;

14 nella Provincia di Foggia;

1 nella Provincia di Lecce;

2 nella Provincia di Taranto;

2 casi di residenti fuori regione.

Sono stati registrati oggi 10 decessi: 2 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 34.518 test.

Sono 323 i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.184 così divisi:

1.013 nella Provincia di Bari;

315 nella Provincia di Bat;

417 nella Provincia di Brindisi;

756 nella Provincia di Foggia;

426 nella Provincia di Lecce;

228 nella Provincia di Taranto;

25 attribuiti a residenti fuori regione;

4 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.