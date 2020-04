LECCE – “Che fine hanno fatto le 25 mila mascherine dei cinesi? È passata una settimana e nessuno le ha viste. Spero che non debba verificarsi quello che sta succedendo con i buoni spesa predisposti dal Governo. Anche lì, infatti, nonostante le raccomandazioni espresse attraverso le testate giornalistiche, i ritardi si protraggono ai danni di tantissimi leccesi”. Lo chiede in una nota il Consigliere comunale Andrea Guido.

“In altre città e in altre regioni d’Italia – aggiunge – i sindaci hanno utilizzato farmacie e supermercati per distribuire velocemente quantitativi di dispositivi ben superiori a 25 mila unità. Qui a Lecce, dopo la bella celebrazione mediatica della donazione avuta dalla comunità cinese, le mascherine giacciono ancora nel deposito della Protezione Civile. È uno scandalo.

Nel frattempo tutto tace: commercianti e imprenditori brancolano nel buio in attesa di segnali o programmi per la ripartenza che non arrivano, mentre altri si chiedono se aiuti concreti, almeno in merito ai tributi arriveranno mai dal Comune.

Con il Consiglio Comunale fermo e le Commissioni azzerate l’Amministrazione in carica non è sottoposta a nessun controllo da parte delle opposizioni di Palazzo Carafa e, approfittando dell’emergenza Covid, Sindaco e Giunta, anziché rimboccarsi le maniche per i cittadini, stanno portando a termine iniziative politiche discutibili e senza dubbio pregiudizievoli per la città, come il recente affidamento dell’intera gestione dei servizi culturali alla Regione Puglia”.