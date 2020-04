SALENTO – Il Covid-19 concede una tregua nel giorno di Pasqua. Ed almeno nella provincia di Lecce, nelle ultime 24 ore, non si registrano nuovi casi di positività al nuovo coronavirus (ma non è escluso che, come accaduto un paio di settimane fa, i dati leccesi non siano stati comunicati).

È ciò che emerge dall’ultimo bollettino epidemiologico, diffuso dalla Regione Puglia e dal Dipartimento di Protezione Civile, che attesta come nel Salento non ci siano stati nuovi casi positivi: il totale dei casi accertati, pertanto, resta a quota 418. Fortunatamente, non si sono registrati nuovi decessi.

In assenza di nuovi casi positivi, pertanto, non si sono registrate variazioni nella mappa. I comuni salentini “contagiati”, pertanto, sono: Lecce, Soleto, Copertino, Carmiano, Galatina, Gallipoli, Leverano, Monteroni, Nardò, Campi Salentina, Cannole, Cavallino, Maglie, Surbo, Taurisano, Alezio, Alliste, Aradeo, Arnesano, Calimera, Carpignano Salentino, Casarano, Castrì di Lecce, Castrignano del Capo, Castro, Collepasso, Cursi, Cutrofiano, Gagliano del Capo, Galatone, Guagnano, Lequile, Lizzanello, Martano, Matino, Melendugno, Melissano, Miggiano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Neviano, Nociglia, Novoli, Otranto, Poggiardo, Porto Cesareo, Rcale, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Sannicola, Scorrano, Squinzano, Supersano, Taurisano, Trepuzzi, Tricase, Ugento, Veglie e Vernole.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 12 aprile 2020, in Puglia, sono stati registrati 1510 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 85 casi, così suddivisi:

8 nella Provincia di Bari;

36 nella Provincia Bat;

24 nella Provincia di Brindisi;

15 nella Provincia di Foggia;

0 nella Provincia di Lecce;

3 nella Provincia di Taranto;

(1 caso di cittadino fuori regione non attribuito ieri è stato attribuito oggi)

Sono stati registrati oggi 7 decessi: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia Taranto, 1 fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 30.973 test.

Sono 277 i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.989 così divisi:

921 nella Provincia di Bari;

296 nella Provincia di Bat;

358 nella Provincia di Brindisi;

739 nella Provincia di Foggia;

418 nella Provincia di Lecce;

221 nella Provincia di Taranto;

24 attribuiti a residenti fuori regione;

12 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.