LECCE – Una Pasquetta atipica a causa della pandemia legata al Covid-19 che costringe tutta l’umanità a continuare a trattenere il fiato, incerta sul proprio futuro. Domani sarà così anche per “Lu Riu” e i leccesi che in maniera responsabile rinunceranno alla “loro pasquetta” per il bene comune. In questi giorni di attesa e fiato sospeso, anche il mondo del calcio cerca di capire il proprio futuro. Crescono le indicazioni, da parte degli organi di controllo, verso scelte indirizzate alla ripresa dei campionati, senza badare a quando questi saranno effettivamente conclusi. A tracciare un quadro più chiaro dell’attuale situazione, il presidente Saverio Sticchi Damiani, che ha accettato di condividere questa surreale Pasquetta con il Corriere Salentino e i suoi lettori.

Presidente, iniziamo dalla cosa più importante: come sta e come stano i suoi cari?

Fortunatamente tutti bene. Siamo a Lecce ma, seppur vivendo a qualche centinaio di metri di distanza, evitiamo di incrociarci per rispettare le linee guida che ci sono state dettate e che in effetti risultano indispensabili.

Da una parte la UEFA che se l’è presa col Belgio perché ha deciso di cessare il campionato assegnando lo scudetto al Bruges, dall’altro Cellino che se la prende con tutti e minaccia di non far scendere in campo il Brescia in caso di ripresa. Da quale parte sta?

Credo che in questi casi bisogna avere equilibrio senza assumere posizioni estreme. Come ho sempre ripetuto, se serve al sistema calcio affinchè non imploda, condivido la scelta di riprendere a giocare e ripatire. Condizione necessaria ed indispensabile perché questo accada, è la totale sicurezza che non venga messa a rischio la salute degli atleti. In tal senso mi sembra di percepire un’accelerazione verso il ritorno in campo. Da cittadino che non possiede competenze scientifiche a riguardo, mi sembra fuori luogo in questo momento dove continua a registrarsi un alto numero di contagi: i tempi non sono maturi.

Ha ribadito più volte, in maniera come sempre corretta e coerente, che l’US Lecce, sebbene trarrebbe vantaggio dall’interruzione definitiva del campionato, farà quello che verrà deciso dalla Lega per quanto riguarda la ripresa del campionato.

Quello che non faremo mai è indirizzare le nostre scelte in base ai vantaggi che la classifica potrebbe darci in questo momento. Qualora si prendesse in considerazione di far finire oggi i campionati cristallizzando la classifica, noi saremmo in Serie A anche il prossimo campionato. Strumentalizzare l’attuale momento non avverrà mai da parte del sottoscritto, da parte dei miei soci e di tutto l’US Lecce. Noi ci rimettiamo alle scelte degli organi predisposti a decidere sulla ripresa o meno dei campionati. Questo però se effettivamente risulterà certa la tutela della salute dei nostri tesserati.

Il nodo più spinoso è quello legato ai contratti in scadenza a giugno. La FIFA ha dettato tre linee guida per quanto riguarda contratti, mercato e stipendi.

Questo discorso è molto delicato. In questi giorni per chi amministra le squadre di calcio si deve confrontare con una situazione di emergenza che non era stata e non poteva essere preventivata. I numeri vengono tutti sballati e sono numeri che rappresentano la buona salute o meno di un’azienda. Come US Lecce abbiamo sempre avuto una linea guida che è stata quella di essere una mosca bianca lontana dalle banche i dagli indebitamenti con le stesse; adesso, però, la situazione diventa davvero spinosa. Se ci sarà da mettere in sicurezza la società proveremo, per quello che ci è possibile, a mettere fondo con altri interventi straordinari nei limiti delle nostre possibilità. Sicuramente l’impatto finanziario ha avuto e continua ad avere una portata senza precedenti se si considerano tutti i mancati incassi da televisioni, media e botteghini. Basti pensare che molte piccole società non sapranno se riusciranno o meno a sopravvivere.

Basteranno tre settimane per la ripresa dell’attività agonistica qualora si dovesse ripartire? Il Lecce potrebbe trarre beneficio da un “calcio estivo” con le temperature salentine?

Non voglio avventurarmi in previsione tecniche, perché bisogna tenere presente che ormai i tempi di inattività sono gli stesi che intercorrono tra la fine di un campionato e l’inizio della preparazione per il successivo. Quindi sarà un’incognita sotto anche l’aspetto della tenuta fisica. A questo c’è da aggiungere che si potrebbe giocare ogni tre giorni, prospettiva che una squadra come la nostra non era mai stata abituata a prendere in considerazione.

A prescindere da come andrà a finire, che Lecce sarà quello futuro?

Consolidarsi anno dopo anno, potendo crescere stagione dopo stagione. In tal senso la Serie A consente di velocizzare questo percorso. Rimanere nella massima serie vorrà dire poter utilizzare altrove risorse che lo scorso campionato sono state utilizzate per la messa in sicurezza e l’ammodernamento del Via del Mare. Non si operava in questa direzione da anni, perché sostanzialmente non venivano effettuati lavori per il nostro stadio da trent’anni. Abbiamo fatto in modo che lo stadio di Lecce potesse fare un passo avanti e siamo pronti a fargliene fare altri. Continueremo a migliorare il volto del Via del Mare. Parallelamente il nostro obiettivo è quello di avere una vera e propria casa, intesa come struttura predisposta agli allenamenti tanto della prima squadra quanto delle giovanili. Capiremo se creandone una ex-novo o acquisendo un impianto già esistente.

I salentini si stanno mostrando responsabili nell’affrontare quest’emergenza sanitaria.

Abbiamo la fortuna e il privilegio di vivere in un luogo nel quale non si vive la stessa situazione tragica che ha interessato altre zone d’Italia. Di questo va dato atto ai salentini di essere cittadini responsabili che mettono il bene comune davanti agli interessi personali.