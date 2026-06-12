“Maxi truffa con falsi rapporti di lavoro per 200.000 euro”: sotto inchiesta vertici di un patronato e altri 52

LECCE – Falsi rapporti di lavoro all’insaputa di decine di imprenditori. Indennità erogate, senza alcun titolo. Con danni ingenti nelle casse dell’Inps. Il tutto, sotto l’egida, secondo le indagini, dei vertici di un patronato. In 55 sono finiti sotto inchiesta per una presunta maxi truffa di 240.000 euro e spicci. Nelle carte compaiono i vertici dell’associazione provinciale SI.NA.L.P., (Sindacato Nazionale Lavoratori e Pensionati), con sede alla periferia di Lecce, con sede distaccata presso il patronato Epac. Nell’avviso di conclusione che la pm Simona Rizzo ha inoltrato nelle scorse ore compaiono i nomi della legale rappresentante del sindacato; del marito di quest’ultima ritenuto il “falso datore di lavoro”, oltre al figlio della coppia, in veste di “dipendente”. Insieme ai familiari ci sono altri 52 nominativi: per le indagini, i falsi lavoratori domestici.

Dagli accertamenti condotti dai carabinieri del Nucleo dell’Ispettorato del Lavoro di Lecce, è emerso il meccanismo della truffa: i vertici del patronato con la complicità dei falsi dipendenti (tutta gente residente tra Lecce e provincia) avrebbero simulato rapporti di lavoro domestico, trasmettendo all’Inps i moduli Unilav di assunzione per brevi periodi (nelle documentazioni venivano indicati gli stessi familiari quali datori di lavoro e come sede di lavoro la sede legale del patronato in via Merine o la loro stessa abitazione).

L’Inps – secondo le indagini – sulla scorta delle domande avanzate dai lavoratori, avrebbe provveduto a corrispondere, a titolo di NASpI (l’indennità mensile di disoccupazione) oltre 231.000 euro. Per somme, in alcuni casi, superiori anche ai 7.000 euro per alcuni dipendenti, tali soltanto sulla carta. La truffa sarebbe andata avanti fino al 30 maggio 2025. Alcuni, tra gli stessi indagati, si sarebbero sostituiti ai clienti del patronato e utilizzando i loro Spid avrebbero trasmesso all’Inps, a loro nome e a loro insaputa, vari modelli Unilav di assunzione di lavoratori domestici per brevi periodi.

Così, simulando rapporti di lavoro inesistenti, l’Inps avrebbe provveduto a erogare quasi 40.000 euro a titolo di Naspi, un raggiro di cui gli ignari datori di lavoro erano all’oscuro e che hanno scoperto di essere caduti in una truffa quando l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha chiesto loro di poter rientrare dei contributi avviati per il tramite di “falsi rapporti di lavoro”.

Ovviamente l’avviso di conclusione non rappresenta un verdetto di colpevolezza anticipato ma un passaggio necessario a garanzia degli indagati di poter chiedere un interrogatorio o per produrre documentazione difensiva nei prossimi venti giorni.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Antonio Mazzeo, Luigi Pedone, Andrea Starace, Andrea Stefanelli, Mario Stefanizzi, Claudia Strafella, Roberto Tarantino, Angelo Terragno, Alessandra Liliana Tomasi, Giancarlo Vaglio, Rosa Vanzanelli, Pietro Viola, Angelo, Daniel e Carlo Viva, Raffaele Zocco, Salvatore Arnesano, Massimo Lucio Astore, Gianluca Bianco, Alessandra Bleve, Gianluca Borgia, Luigi Boselli, Antonio Bovino, Cristina Bray, Luciano Bray, Roberto Bray, Laura Bruno, Federica Cafaro, Alessandro Calò, Stefania Campanella, Roberta Capodieci, Elisa Cappello, Francesco Tobia Caputo; Anna Maria Caracciolo, Donato Carbone, Francesca Carrozza, Matteo Cazzato, Valerio Centonze, Enrico Chirivì, Diego Cisternino, Giovanni Colomba, Ada Coluccello, Marco Comi, Sebastiano Conte, Marco Maria Costantino, Antonello D’Amico, Giandomenico Daniele, Francesco Maria De Giorgi, Nicola De Lecce, Daniele De Liguori, Mirko De Luca, Stefania De Matteis, Vito De Pascalis e Valentina Dell’Anna.