Lutto nel Salento: addio a Biagio Bisanti, il papà della cartapesta e del Carnevale di Corsano

CORSANO (Lecce) – Una notizia triste scuote il cuore del Capo di Leuca. All’età di 74 anni si è spento Biagio Bisanti, figura storica e pilastro dell’associazionismo locale. Insieme a Cesario Ratano e Biagio Orlando, Bisanti era stato uno dei tre padri fondatori del celeberrimo “Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca”, una manifestazione che oggi rappresenta uno degli attrattori culturali invernali più importanti e seguiti dell’intera Puglia, capace di richiamare ogni anno decine di migliaia di visitatori.

I funerali si terranno domani, sabato 13 giugno, alle ore 17:00 presso la chiesa parrocchiale di San Biagio a Corsano.

La storia del folklore salentino deve moltissimo a Biagio Bisanti. Fu lui, nel lontano 1981, a dare vita al primo storico “corso mascherato” firmando il carro d’esordio dal titolo emblematico “Dalle stelle alle stalle”.

Quella non fu solo una sfilata, ma una vera e propria rivoluzione culturale: Bisanti e i suoi soci introdussero infatti per la prima volta l’uso della cartapesta negli allestimenti dei carri allegorici nel Sud Salento, tracciando la strada per generazioni di maestri cartapestai.

Personalità sui generis, Bisanti viene ricordato da tutti come un uomo allegro, scanzonato e amante degli scherzi; un vero e proprio burlone che ha saputo trasferire la sua gioia di vivere nell’arte della festa.

Il dolore per la sua scomparsa è stato espresso con profonda commozione dalla Pro Loco di Corsano. Il presidente Salvo Bleve, a nome di tutto il direttivo e dei soci, ha voluto ricordare Bisanti lontano dai cliché e dalla retorica:

“Ci sono persone che riempiono gli spazi con le parole e persone che li riempiono con le mani, con il tempo, con la presenza. Biagio era una di queste ultime. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nella nostra Pro Loco, nel Carnevale e in ogni singola manifestazione che ha animato le nostre strade.”

Bleve ha poi tracciato il ritratto di un uomo straordinariamente generoso e concreto:

“Biagio non cercava il palco o i riflettori, cercava la riuscita delle cose. Era l’uomo del ‘dietro le quinte’, quello che arrivava prima per montare le strutture e se ne andava per ultimo, a luci spente, assicurandosi che tutto fosse in ordine. Il suo attivismo non era una medaglia da esibire, ma una pratica quotidiana di generosità. Dai carri allegorici alle sagre di paese, ogni evento ha avuto addosso il segno del suo lavoro, della sua intelligenza pratica e della sua capacità di risolvere i problemi con un sorriso o con un gesto silenzioso. Amava la sua terra e lo dimostrava essendoci, semplicemente.”

Il Carnevale e le piazze di Corsano non saranno più le stesse, ma l’eredità artistica e umana di Bisanti rimarrà indelebile. “Grazie, Biagio” – conclude la nota della Pro Loco – “Il tuo esempio resta infuso nel ferro dei nostri carri, nell’energia delle nostre piazze e nel cuore di chiunque creda, come te, nel valore della comunità”.

Con la scomparsa di Biagio Bisanti se ne va un pezzo di storia del Sud Salento, ma il carro della sua memoria continuerà a sfilare nei cuori di tutti i corsanesi.