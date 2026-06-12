Dove si pedala in Puglia nel weekend? Gli appuntamenti a Villa Castelli, Acquarica, Putignano e Bari

Il fine settimana alle porte si preannuncia vibrante per gli amanti delle due ruote in Puglia, grazie a un calendario di appuntamenti che promette di coniugare l’agonismo giovanile, la mountain bike e il piacere delle pedalate collettive senza fretta.

A Villa Castelli, in provincia di Brindisi, va in scena il 2° XC Bikemania, gara inserita nel circuito regionale Challenge XCO Puglia e organizzata dalla Bikemania Asd. Il programma prevede il ritrovo presso l’Oleificio Cassese in via Einaudi alle 14.30, mentre le partenze scatteranno alle 15.30 per esordienti e allievi e alle 16.30 per juniores, under 23, élite e tutte le categorie master. I partecipanti si sfideranno su un circuito interamente sterrato di 4,8 chilometri all’interno della Centrale Idroelettrica Battaglia, un tracciato polveroso e boschivo caratterizzato da passaggi in single track e un dislivello di circa 110 metri a giro. Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria.

Nel tardo pomeriggio dello stesso sabato, ci si sposta ad Acquarica per il 1° Trofeo Terrarussa Young, curato dall’Asd Terrarussa Presicce. Il ritrovo è fissato alle 17.30 allo stadio comunale di Presicce-Acquarica, con il via ufficiale alle 18.45 per i giovani tesserati FCI dalle categorie G1 a G6, maschili e femminili, oltre alle categorie MPG e Intellectual Disability. Per loro è pronto un tracciato totalmente pianeggiante su fondo sterrato, arricchito da ostacoli artificiali con differenti livelli di difficoltà calibrati in base all’età.

Domenica 14 giugno è Putignano, nel barese, ad ospitare la seconda edizione della Academy On The Road, nuova prova del challenge ChicchiriBike 2026 organizzata dalla Nadir on the Road Putignano. I baby ciclisti under 13 si ritroveranno alle 8.00 al Bosco Selvatico, in Strada Comunale Lombardi 26, per la riunione tecnica durante la quale verranno sorteggiate le griglie di partenza, con il via della prima corsa previsto alle 9.30. La prova si sviluppa su un circuito prevalentemente pianeggiante di circa 450 metri privo di pendenze eccessive, con un numero di giri variabile a seconda della categoria, partendo dal singolo giro per MPG, PG, ID e G1, fino ai sei giri previsti per i ragazzi della G6.

Sempre domenica 14 giugno, a Bari si pedala all’insegna del tempo libero e della mobilità sostenibile grazie alla Biciclettata sul territorio del Municipio 2, un evento non agonistico orchestrato dalla Scuola di Ciclismo Franco Ballerini-Bari che recupera la data inizialmente prevista per il 24 maggio. L’appuntamento per la registrazione, il ritiro delle sacche e la consegna delle biciclette è alle 9.00 presso il giardino Don Tonino Bello, punto strategico che farà anche da sede di partenza e di arrivo della manifestazione, la cui conclusione è stimata per le 11.00. Il percorso, lungo in tutto 8 chilometri, si snoderà in carovana a partire da Viale Gandhi per poi toccare Via Giulio Petroni, Viale Kennedy e il Parco Due Giugno. Da qui i partecipanti proseguiranno su Viale Einaudi verso il Giardino Luis Braille e Via Leonida Laforgia, per poi superare la rotatoria di Via Amendola e il giardino Bonomo, immettendosi infine su Via Postiglione, Via Re David e Via Maria Cristina di Savoia nei pressi del Giardino Camomilla, prima di svoltare su Via Pisacane e fare rientro al punto di partenza.