Dieselgate, automobilista verrà risarcito con 5.000 euro, giudice: “Messaggi ingannevoli sulle emissioni”

SALENTO – Un automobilista salentino risarcito nell’ambito del Dieselgate Volkswagen. Il Giudice di pace di Lecce ha riconosciuto il danno patrimoniale di 5mila euro causato dall’acquisto di un veicolo che emetteva più emissioni inquinanti di quanto avesse dichiarato la casa madre. La pronuncia assume rilevanza a livello nazionale perché valorizza non soltanto la difformità tecnica del veicolo, ma anche la lesione della libertà di scelta del consumatore e il minor valore commerciale del mezzo sul mercato dell’usato.

Centrale, in particolare, il passaggio della sentenza che riporta integralmente: “Non vi è dubbio sull’esistenza di un danno patrimoniale subito dall’attore che, leso nella sua libera determinazione da messaggi ingannevoli, scorretti o da omissioni informative riferibili all’installazione di un software di manipolazione dei dati delle immissioni, ha acquistato un prodotto credendo avesse caratteristiche che invece non aveva e di qualità inferiore; per altro verso, ha sicuramente minore valore sul mercato dell’usato un mezzo con le rilevate problematiche”.

Il Presidente nazionale di Adusbef aps, l’avvocato Antonio Tanza, e la collega Filomena Cosentino, legali dell’automobilista, hanno espresso soddisfazione per una decisione che ha accolto le proprie tesi riconoscendo la fondatezza della domanda risarcitoria nei confronti di Volkswagen Group Italia. Nella motivazione, il giudice ha attribuito rilievo al ruolo svolto dalla società italiana nella commercializzazione, nella promozione, nell’assistenza e nella gestione della campagna di richiamo dei veicoli interessati.

In tale prospettiva, la pronuncia afferma la responsabilità della consociata italiana del gruppo per la partecipazione alla pratica commerciale ingannevole e scorretta, con conseguenti effetti per il consumatore. Relativamente alla quantificazione del danno, oltre al risarcimento liquidato in via equitativa, il giudice ha riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati dalla data di acquisto del veicolo, risalente al 2008. Si tratta di un profilo di particolare rilievo, perché rafforza la portata concreta della tutela riconosciuta al consumatore vittorioso.

La decisione si inserisce nel più ampio quadro della tutela degli acquirenti di veicoli coinvolti nel Dieselgate e ribadisce un principio essenziale: quando la scelta di acquisto è alterata da informazioni scorrette o incomplete sulle caratteristiche del prodotto, il consumatore ha diritto a una tutela effettiva, anche sul piano risarcitorio. Appena un mese fa, a livello nazionale, dopo quasi dieci anni. Altroconsumo, l’organizzazione che aveva proposto la class action per i proprietari italiani delle auto coinvolte, aveva concluso la sua battaglia ottenendo un risarcimento di 42,8 milioni di euro ottenuti, nel complesso, da 46.700 clienti. Ognuno ha ricevuto tra i 550 e i 1100 euro per ogni veicolo, incrementati di 300 euro nel caso delle comproprietà.