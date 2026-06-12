Nord Salento, tre segnalati per possesso di droga e multe a locali per violazioni amministrative e fiscali

Surbo e Monteroni (Lecce) – Controlli e multe, nella serata di ieri, in stretta aderenza con le strategie condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto e secondo quanto pianificato nel Tavolo Tecnico del Questore dello scorso 23 aprile: è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” nei comuni di Surbo e Monteroni di Lecce, operato da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

L’operazione interforze ha visto il dispiegamento coordinato di Polizia di Stato, con varie articolazioni, tra le quali il Reparto Prevenzione Crimine, la Squadra Mobile e la Polfer, Arma dei Carabinieri, con la Compagnia di Lecce ed il supporto del Nas di Lecce e Guardia di Finanza, con il Gruppo Lecce, operante sia in abiti civili sia con l’ausilio di due unità cinofile.

L’intervento è stato finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in generale, al contrasto dello spaccio di stupefacenti, dei reati predatori e dell’immigrazione irregolare, nonché alla verifica del rispetto delle normative di settore negli esercizi commerciali, con l’obiettivo di sanare situazioni di degrado e garantire migliori condizioni di vivibilità ai cittadini.

L’attività sinergica ha portato al controllo complessivo di 316 persone e all’elevazione di numerose sanzioni.

Nel corso delle attività di identificazione, tre persone, tra i 18 e i 43 anni, sono state segnalate alle autorità competenti per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale: uno trovato in possesso di 2,1 grammi di hashish; un altro soggetto, trovato in possesso di 3,9 grammi di hashish; il terzo, trovato in possesso di un mix di sostanze: 8,7 grammi di hashish, uno spinello già confezionato (1,2 grammi) e 0,6 grammi di “Shaboo”. Lo “Shaboo”, conosciuto anche come “ice” o “crystal meth” o “shabu”, è una metanfetamina pura e sintetica, che si presenta in cristalli simili al sale grosso. Consumata principalmente per inalazione, è un potentissimo stimolante del sistema nervoso centrale, i cui effetti devastanti sono fino a dieci volte superiori a quelli della cocaina.

Inoltre, sono state elevate 5 contravvenzioni al Codice della Strada, per un ammontare complessivo di 480 euro e la decurtazione di 20 punti dalle patenti di guida.

A Monteroni di Lecce, l’ispezione presso un bar di Corso Umberto I ha riscontrato gravi difformità strutturali. Al titolare è stata contestata la significativa variazione della destinazione d’uso dei locali senza autorizzazione, con conseguente sanzione di 1.000 euro e contestuale segnalazione all’Autorità Sanitaria per le prescrizioni di adeguamento.

Sono state sottoposte a verifica 4 altre attività commerciali, riscontrando irregolarità in ognuna di esse ed elevando un totale di 5 sanzioni: un negozio a Surbo sanzionato per mancata o non tempestiva memorizzazione elettronica dei corrispettivi fiscali; un pub a Monteroni, sanzionato per mancata o non tempestiva memorizzazione elettronica dei corrispettivi fiscali; un negozio a Monteroni, sanzionato per omesso versamento del canone radiotelevisivo speciale; infine, un Bar a Monteroni, sanzionato per due distinte violazioni: l’omessa richiesta tempestiva di manutenzione del misuratore fiscale/strumenti tecnologici e per l’inosservanza degli obblighi contributivi, previdenziali e tributari, con particolare riferimento al contrasto del lavoro sommerso, per cui è stato individuato un lavoratore non in regola.