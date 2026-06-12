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Scuola di via Marzano a Nardò, arriva una palestra amovibile

Via libera ieri dalla Giunta, la struttura sorgerà nel cortile interno dell’immobile Mellone: “Studenti strumentalizzati. Facciamo le cose prima e a prescindere dei comitati”

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