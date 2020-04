In questo momento così delicato dal punto di vista dell’emergenza sanitaria, anche quella economica non desta minori preoccupazioni. La paura che l’economia non si riprenda subito, o per niente secondo i più pessimisti, è davvero tanta, ed è proprio in circostanze come questa che l’uomo, blasmatore per natura, cerca il capro espiatorio a cui addebitare ogni male che gli provenga da fonte ignota e, spesso, anche nota.

In periodi come questi la disputa euro si, euro no, irrompe nella nostra quotidianità, più attuale che mai. Così Unione Europea da una parte ed euro dall’altra, creano correnti economiche anche tra i meno avvezzi alla materia, che in molti casi hanno un fondamento di lucida ragione pur sembrando, a volte controcorrente, a volte perfino folli.

Di certo, al di là delle competenze, l’Europa, nel tempo, si è rivelata una cella che, al pari dei prigionieri, ha limitato il popolo italiano, la sovranità nazionale e, azzarderei, finanche l’orgoglio e la dignità.

Altrettanti danni ha provocato l’euro, che ci ha umiliati sin dal principio, devastando un Paese che nel periodo post bellico ha dimostrato di saper essere all’altezza di potenze economiche come gli USA ed altre nazioni, grazie alle sue eccellenze in ogni settore produttivo, dalla meccanica al tessile e così via.

In questa delicatissima fase, riconquistare la propria indipendenza monetaria è condizione necessaria, anche se non sufficiente, per tornare a crescere. Senza la lira ogni sforzo per rilanciare la nostra economia sarà vano. Molti economisti lo pensano. Antonino Galloni propone una “massiccia immissione da parte dello Stato di una moneta nazionale non a debito, parallela all’euro”, il Nobel Joseph Stiglitz propone l’uscita dall’euro.

Se economisti da premio Nobel lo pensano e lo auspicano, allora, vuol dire che uscire dall’euro si può. La procedura è un po’ rigida ma si può e lo ha dimostrato il Regno Unito. I motivi per cui bisogna uscire dall’eurozona sono tanti.

Ad esempio, la violenza che i Trattati dell’Unione esercitano sulla nostra Costituzione, perché se è vero che “La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, ciò non è vero se esiste un organismo sovranazionale alle cui decisioni ci dobbiamo piegare anche contro la nostra volontà. Non si può negare, infatti, che il potere decisionale sia stato di fatto delegato, non ad un organismo internazionale, ma ad alcune élite tecnocratiche, non elette e, pertanto, non responsabili nei confronti del popolo. Certo, qualcuno potrà obbiettare che nella nostra Costituzione vi sono norme che “sacrificano” la sovranità a vantaggio di alcuni organismi internazionali, in quanto in essa si dice che l’Italia «consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni». Ma tutti sanno, dagli atti parlamentari, che il riferimento della Costituente era alla neonata ONU e non al “Leviatano hobbesiano” Unione Europea e alla sua Unione Monetaria. Pensate per un attimo agli Stati del mondo che hanno rinunciato alla emissione della moneta, a favore di altri Stati. Tutte economie fallimentari.

Prima dell’ingresso nell’euro il reddito di ogni italiano era di poco inferiore a quello dei tedeschi. Oggi, secondo il Fondo Monetario Internazionale, è più o meno il 70%. Cosa è successo? Con l’euro abbiamo perso il 30% di reddito pro-capite rispetto alla Germania. Perché? Semplice. Nel decennio che ha preceduto l’entrata nell’euro, l’Italia aveva un surplus nelle partite correnti con la Germania, la quale, invece, collezionava deficit. Dall’entrata nell’euro la situazione si è capovolta. L’Italia è sempre stata in deficit e la Germania in surplus. La questione è annosa e, sembrerebbe, irrisolta. Ma il problema del cambio lira/euro esiste. Chiacchiere da bar a parte, un cambio diverso ci avrebbe dato più potere di acquisto interno, ma con le esportazioni avremmo avuto problemi. Alla Germania, invece, faceva comodo un euro debole, per cui il cambio fu stabilito, con la complicità dei politici che vi si occuparono, ad un livello anche più alto di quello italiano, con le conseguenze oggi note a tutti. Alla Germania serviva l’Italia nell’euro, perché le esportazioni in lire, con il nostro sistema industriale, faceva paura (e non solo alla Germania).

Personalmente sono un fervido sostenitore delle monete nazionali. Ogni economia nazionale differisce dalle altre ed è giusto che ogni nazione abbia la sua moneta. Senza di essa l’economia più forte tenderà a rafforzarsi sempre di più a discapito di quelle più deboli, il cui indebolimento avanzerà inesorabile. D’altra parte, la conferma arriva dalla stessa Commissione dell’Unione europea che in un rapporto del 2014 dichiarava: «Venuta meno la possibilità di svalutare la moneta, i Paesi della zona euro che tentano di recuperare competitività sul versante dei costi devono ricorrere alla “svalutazione interna” (contenimento di prezzi e salari). Questa politica presenta però limiti e risvolti negativi, non da ultimo in termini di un aumento della disoccupazione e del disagio sociale». Il Prof. Dornbusch vent’anni fa scriveva: «Abolendo gli aggiustamenti del tasso di cambio l’Euro finirà per scaricare sul mercato del lavoro il compito di adeguare la competitività ed i prezzi relativi. Diventeranno preponderanti recessione, disoccupazione e pressioni sulla Banca centrale europea affinché inflazioni l’economia. Una volta entrata l’Italia con una valuta sopravvalutata si troverà di nuovo alle corde come nel 1992, quando venne attaccata la lira». In uno studio finanziato dalla Commissione dell’Unione europea gli economisti Lars Jonung ed Eoin Drea scrivevano: «Tutti gli economisti – pur nella diversità di approccio – mostrano un forte scetticismo per un progetto politico che ignora i più elementari fondamenti della scienza economica non essendo l’Europa un’area valutaria ottimale».

Allora mi chiedo perché si dice che uscire dall’euro appare quasi impossibile. A dire il vero secondo il Centro Studi Oxford Economics non è così. Gli inglesi, meno di cinque anni fa, hanno condotto uno studio sull’argomento evidenziando come dal 1945 ad oggi oltre 70 Stati hanno sperimentato uscite da unioni monetarie. In media una ogni anno. E non è neppure vero che tali disgregazioni monetarie siano state accompagnate da conseguenze economiche disastrose. Tutt’altro. Dal momento che lo studio rileva che in oltre «due casi su tre si è registrato un tasso di crescita fin dall’anno in cui il Paese di turno ha lasciato l’Unione con un valore mediano pari al 2,7%».

Oltre al fatto che vi sono Stati, come l’Ungheria, la Svezia, la Repubblica Ceca e la Danimarca, ad esempio, che non hanno adottato l’euro e, per molti aspetti, stanno meglio di noi. In essi il tasso di disoccupazione non tocca mai le due cifre, per dirne una; oppure, alcuni dati pubblicati da Bankitalia e rielaborati dal Centro Studi Unimpresa dimostrano come nel periodo 2008-2015 mentre i Paesi che adottavano l’euro perdevano circa 3 mln e mezzo di posti di lavoro, chi ne era fuori ne creava 1 mln. La conclusione da trarre è semplice. L’euro non crea posti di lavoro. Anzi! Addirittura, secondo il CIA World Factbook, la pubblicazione annuale della CIA, i cittadini dell’Unione mediamente guadagnano il 60 per cento di chi ne sta fuori. Insomma, l’UE non è più “attraente” per gli Stati, tant’è che sia l’Islanda che la Svizzera hanno ufficialmente abbandonato il progetto di adesione all’Unione Europea.

I più attenti potrebbero obbiettare che un ritorno alla lira significherebbe tornare all’inflazione galoppante. Ma non è così. Certo, dopo la riconversione l’inflazione sarebbe inevitabile, ma molti studiosi l’hanno stimata intorno al 20-30%, a seconda dei prezzi delle altre economie. Ma è anche vero che ciò comporterebbe un vantaggio per il Made in Italy. Addirittura l’Italia potrebbe diventare un’attrazione per gli investimenti esteri. Questo farebbe “rientrare” l’inflazione intorno a cifre accettabili, in tempi relativamente brevi. Quindi nessun rischio di inflazione galoppante e, men che meno, di iperinflazione. E poi, non dimentichiamo che l’Italia è dal 1976 che fa parte dell’area G (i grandi). È interessante il pensiero di Giuseppe Guarino secondo il quale «Nel periodo 1945-1980 l’Italia è stato il primo – non il secondo, il primo – Paese al Mondo per tasso medio di crescita annuo. Se si considera anche il decennio 1980-1990 l’Italia è seconda al mondo solo dietro la Germania».

In questo ambiente ostile, c’è anche posto per chi sostiene che le nostre imprese non hanno fatto abbastanza nel campo della ricerca e dello sviluppo e he il non averlo fatto le ha rese meno competitive. Ma, a questi ultimi, da tecnico, non avrei problemi a ricordare, come dicevo prima, che mentre in alcuni Paesi, come la Germania per esempio, una moneta svalutata aiuta ad esportare, in Italia devi affrontare pesanti crisi di domanda interna o Equitalia Riscossione ti notifica una cartella da pagare mentre la banca ti chiede di rientrare immediatamente nel fido. E nonostante tutto il sistema manifatturiero rimane uno dei più competitivi al mondo.

Nell’appartenere all’Europa, personalmente, non vedo alcun vantaggio. Si pensi al periodo emergenziale che stiamo vivendo. Cosa sta facendo l’Europa? In uno Stato unico le regioni più ricche aiutano quelle più povere economicamente. L’Europa invece? Immaginate i tedeschi fare dei trasferimenti a favore di Grecia, Portogallo, Italia, Spagna, ecc. Per non parlare della povertà. Da quando siamo in Europa, i poveri in Italia sono aumentati. Così in Portogallo, in Spagna e in Grecia. Quest’ultima, poi, negli ultimi anni è stata oggetto dei peggiori esperimenti di politica economica mai concepiti, per paura che non onorasse i suoi impegni.

A mio modesto avviso, l’Unione Europea e quella monetaria non hanno nulla di democratico. La maggior parte dei cittadini che vi appartengono non si sono mai potuti esprimere democraticamente, con un referendum, sull’adesione del proprio Paese all’Europa unita: parliamo di 11 Paesi, 10 dei quali appartengono all’unione monetaria. La cosa davvero inquietante è che tra questi undici ci sono i tre promotori dell’UE, cioè Francia, Germania e Italia.

La verità è che se lasciassimo l’UE, risparmieremmo tanti soldi; più o meno 25 milioni di euro al giorno. Questo è il costo reale per l’Italia dell’Unione Europea. Dal 2001 al 2014 l’Italia ha versato nelle casse dell’Unione europea circa 71 miliardi di euro in più di quanti ne ha ricevuti, lo dice la Ragioneria Generale dello Stato. A questi si aggiungano i 60 miliardi di euro che nel 2014 prestammo alla Grecia, all’Irlanda e alla Spagna affinché restituissero alle banche francesi e tedesche i soldi che queste ultime avevano loro incautamente prestato. Crediti che oggi sono in massima parte inesigibili e che avremmo invece potuto prestare alle nostre imprese. A conti fatti, in 14 anni abbiamo sborsato 131 miliardi di euro. Cioè, 25 milioni di euro al giorno.

Poi non ci vengano a dire che non sappiamo spendere i fondi che l’unione europea ci assegna. Ovvio. Le regole in materia sono talmente demenziali da poter senz’altro sostenere che siano state scritte per non far spendere quei soldi, in quanto la normativa europea, la quale spesso prevede che i fondi assegnati agli Stati per gli investimenti possano essere spesi solo se i destinatari cofinanziano la spesa con altri fondi, ancora più spesso, impone delle politiche di bilancio così restrittive da non consentire il cofinanziamento e quand’anche i Paesi trovino i soldi per farlo, subentrano dei vincoli di stabilità interna che obbligano le Pubbliche Amministrazioni a rimandare gli investimenti per rispettare il limite del 3% del rapporto tra il deficit e il Pil.

Insomma, l’Unione europea pare che non abbia centrato l’obbiettivo. Anzi, dal Trattato di Maastricht in poi si potrebbe dire che è cominciato il disastro, perché, invero, il tentativo di unire popoli diversi non è sempre andato a buon fine (si pensi all’ex Unione Sovietica) e se, nonostante tutto, da questa unione non si può uscire, allora, amici miei, è proprio il caso di dire che si tratta di una dittatura sovranazionale, europea, appunto.

Flavio Carlino