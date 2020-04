Fremevamo per l’ennesima conferenza stampa del premier. Non vedevamo l’ora di avere notizie sui comportamenti da tenere in futuro, sulla eventuale riapertura delle attività produttive, un discorso sulla fase due, per farla breve, quella che doveva disciplinare la riapertura dopo il lockdown e che avrebbe dovuto trasmettere un minimo di ottimismo agli italiani, visti i risultati certamente migliori rispetto al giorno zero. Invece è arrivato l’attacco frontale, senza contraddittorio, all’opposizione, senza che nessuno glielo avesse chiesto. Siamo in una fase di emergenza sanitaria ed economica, certo, e proprio per questo dal Presidente del Consiglio dei Ministri ci si aspetta un atteggiamento più istituzionale e meno politico. Aggredire due esponenti dell’opposizione definendoli bugiardi in un momento come questo, usando un bene pubblico qual è la Rai, in loro assenza, per giunta, non è proprio elegante. Ma parliamo d’altro.

Qualche illuso, in questi giorni mi ha detto che, meglio di Conte, nessuno ci potrebbe rappresentare. Peccato che, poi, sia lo stesso che mi chiama a tutte le ore per sapere se ho inviato la domanda di cassa integrazione, o quella del bonus di 600 euro o, ancora, per chiedermi cosa bisogna fare per prendere in prestito i 25 mila euro che il suo idolo, insieme al suo governo di scellerati, hanno messo in campo, concedendo credito con garanzie a carico dello Stato, in un momento in cui gli imprenditori non dovrebbero accettarli per l’incertezza futura delle loro attività. Quando ne avevano bisogno per potenziare l’attività nessuno glielo concedeva. Ora, com’è intuibile, che il credito servirà, non a far ripartire l’attività, ma a pagare le tasse la cui riscossione è stata sospesa in queste settimane, questo viene concesso, guarda caso, con garanzie a carico dello Stato. Il bello è che la sospensione è stata accolta dagli stessi imprenditori, meno avveduti a mio parere, con grande entusiasmo, del quale, però, si sono già pentiti. “Stiamo scrivendo una pagina di Storia” ha detto al mondo qualche giorno fa Conte preso da uno dei suoi deliri di onnipotenza, in uno dei suoi show televisivi sul nulla che è stato fatto facendolo passare per “manovra poderosa”, con la quale avrebbe dispensato, secondo lui e secondo un effetto leva incompreso dalla gran parte degli studiosi di economia, 350 mld di euro. Erano 25 mld e ancora nessuno ha visto un centesimo. Un atteggiamento, quello di Conte, tracotante, borioso, autocelebrativo, presuntuoso, ecc.

Ha ragione Veneziani ad associare Conte alla lumachella di Trilussa: “La lumachella della vanagloria ch’era strisciata sopra un obelisco, guardò la bava e disse: già capisco che lascerò un’impronta nella storia”. “Vanaglorioso come la lumachella”, lo definisce il filosofo scrittore. Basti pensare a qualche settimana fa quando il premier, prima, diceva che potevamo stare tranquilli, e poi che eravamo un modello per tutto il mondo. Il modello Italia. E lo diceva quando eravamo la seconda nazione, dopo la Cina, per numero di vittime e contagi. La gente veniva contagiata e, siccome non c’erano posti letto in rianimazione, moriva. I medici, vittime anche loro, erano costretti a scegliere chi salvare e chi lasciare morire. Non si trovavano mascherine e nonostante molti imprenditori si offrivano di convertire i propri opifici per produrle, il Governo non rispondeva e le aspettava dall’estero, dalla Cina. I tamponi erano sempre insufficienti, così come i camici e non li facevano ai medici. Fino ad oggi l’unico vero rimedio nei confronti del Covid è stato il sacrificio di tutti, degli italiani ma in particolare dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari. La loro abnegazione ha evitato migliaia di morti. Il popolo italiano ha risposto. Lo Stato no. In nessun senso. Da un lato strutture sanitarie insufficienti, pochi ventilatori, pochi respiratori, pochi letti per la terapia intensiva; dall’altro donazioni da parte di aziende, di soldi e di mascherine. Qualcuno dirà che il problema della sanità esisteva già prima del virus. Certo! Ma tutto si è amplificato nelle mani dei peggiori politici di sempre.

Flavio Carlino