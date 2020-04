LECCE – Continua il nostro viaggio tra le imprese per raccontare anche l’emergenza economica e non solo quella sanitaria: i portavoce del Movimento 5 Stelle annunciano la svolta. “La clausola dell’IVA è finalmente superata – ricorda la senatrice Barbara Lezzi, nel giorno della Liberazione in diretta su Facebook – L’alleggerimento delle clausole di salvaguardia darà un nuovo respiro ai bilanci italiani. La prossima settimana verrà votato uno scostamento di bilancio di 55 miliardi, che serviranno per i nuovi interventi a favore delle imprese e delle famiglie (ed è solo l’inizio!). Stiamo pensando al reddito di emergenza per chi è rimasto indietro” – spiega la parlamentare pentastellata. La senatrice annuncia anche la costituzione di un fondo perduto per le imprese che non potranno mai più recuperare i soldi persi con queste chiusure imposte dall’epidemia. Sono passati già due mesi di crollo totale dei fatturati e bisogna fare molto in fretta. Le aziende sono con l’acqua alla gola, soprattutto quelle piccole che sono la maggioranza al sud e che annegano ogni giorno di più. In altri paesi come la Germania sono già stati dispensati i soldi a fondo perduto. Se non le salviamo ora, l’economia italiana crollerà per sempre. Ma quali sono le idee per liberare concretamente gli imprenditori dalla morsa delle tasse, degli affitti, delle utenze e delle spese che dovranno pagare (col rischio di chiudere per i più piccoli)?

Ci sono imprenditori leccesi del noleggio auto e della ricezione turistica, con 300 veicoli fermi e tutte le prenotazioni azzerate a causa di una pandemia proditoria. I dipendenti in cassa integrazione devono ancora percepire i soldi e gli affitti e le utenze vanno avanti. Ecco come un’azienda virtuosa, che ha costruito brand vincenti nella ricezione turistica, viene abbandonata a se stessa.

Un “si salvi chi può” per le imprese che fino ad oggi fa intravedere in futuro buio. “La nostra flotta auto ha un costo enorme: ci sono spese di assicurazione, bollo, manutenzione e tanto altro. Solo per le assicurazioni servono 94 mila euro ogni 4 mesi, per delle auto ferme: non hanno sospeso nulla. Il governo, però, ci dà 600 euro”. Gli imprenditori come questi sperano nel bonus per il turismo, chiedono interventi concreti, perché le loro perdite non potranno mai più recuperarle in questo modo. “Senza le imprese che lavorano nel turismo tutto il paese si impoverisce: stiamo parlando di un settore trainante per la Puglia. È una follia pura non congelare utenze, affitti, assicurazioni almeno per tre mesi. Lo Stato dovrebbe rinunciare all’IVA. Siamo a zero incassi: i tour operator hanno cancellato 2000 prenotazioni. Noi lavoriamo tantissimo con i turisti tedeschi, che quest’anno hanno annullato tutto”. Chi decide ha un lauto stipendio statale puntuale: se la politica rinunciasse ai suoi incassi questi mesi, forse capirebbe davvero la situazione di questi imprenditori, che erano già spremuti da una tassazione tra le più alte del mondo. L’appello dell’imprenditrice, che ama la sua riservatezza e quindi resta anonima, è di cancellare tutte le tasse almeno per il tempo delle chiusure per evitare di cancellare le imprese. “Se falliamo noi, nessuno pagherà le tasse e anche gli statali moriranno di fame. Il nostro fatturato è calato a marzo del 73% e ad aprile del 100%.

Quali sono le risposte che ci dà lo Stato? Indebitarci di più con le banche? Non incassiamo nulla da due mesi e non abbiamo visto un euro. Intanto ogni giorno sono in ufficio e continuo ad alzarmi la mattina alle sei per gestire la burocrazia, le carte e la contabilità di un’impresa che è sempre stata sanissima fino a che il virus non ci ha travolti. Così rischiamo di finire come alla Grecia. Siamo i più tassati d’Europa e non ci tolgono nemmeno un euro da quello che dobbiamo pagare: lo Stato pretenderà tutto senza darci niente. Ma è bene che si diano tutti una mossa: bisogna annullare alcune tasse per i mesi della chiusura e aiutare le imprese a pagare affitti e spese che sono state fatte a vuoto”.