LECCE – «Esprimiamo soddisfazione nel constatare che le nostre proposte, pubblicizzate ripetutamente nei giorni scorsi coincidono con quanto hanno deciso di attuare a Bari, e in diverse altre città italiane. Leggiamo, infatti, su molti giornali: “Annunciate meno tasse, suolo gratuito e un contributo a fondo perduto per i negozi. Così si riparte per il dopo Covid». Lo dichiarano in una nota Wojtek Pankiewicz e Gianluca Bruno, rispettivamente Coordinatore Cittadino e Responsabile Cittadino Enti Locali di Cambiamo.

«Auspichiamo fortemente – si legge nel testo – che anche il Sindaco di Lecce voglia recepire le nostre proposte con la massima sollecitudine, considerata la disperata situazione nella quale ormai versano gli esercenti di bar e ristoranti col loro personale.

Cambiamo Laboratorio per la buona politica, non si ferma e sta effettuando anche una petizione al fine di sottoporre le nostre idee e le nostre proposte al governatore Emiliano, al fine di aiutare e sostenere tutte quelle attività in difficoltà e sempre, come noi siamo abituati a fare, nell’ottica di una politica propositiva. A tal fine invitiamo i cittadini pugliesi a collegarsi su www.petizioni.com/chiediamo_misure_differenziate_per_la_puglia” e a firmare la nostra petizione».