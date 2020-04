PUGLIA – “Consentire l’accesso alle spiagge di soggetti affetti da spettro autistico non è un semplice atto di generosità. È un atto di civiltà che tiene conto delle reali esigenze di chi, pur in un momento così delicato per il Paese, ha necessariamente bisogno di una boccata d’aria, di una passeggiata o semplicemente di toccare il mare. Do pieno atto al Comune leccese di Salve e al suo sindaco Francesco Villanova di aver dimostrato grande attenzione alle fasce psicologicamente più fragili perché l’autismo è una patologia che necessita di costante attività assistenziale e motoria. E non a caso già i sindaci di diversi Comuni hanno riaperto, in deroga e nonostante il lockdown, alcuni parchi e giardini per consentire proprio agli autistici e ai loro accompagnatori di trascorrere qualche momento fuori casa e con tutte le prescrizioni sanitarie previste.

Ora mi auguro che questa idea delle spiagge aperte ai soggetti più deboli sia ripetuta in altre località costiere e che l’imminente stagione balneare della cosiddetta Fase 2 sia improntata non solo al rispetto delle distanze e precauzioni da coronavirus, ma anche al rispetto delle esigenze di tutti i diversamente abili. Un obiettivo che alla Regione Puglia l’ex gruppo consiliare La Puglia con Emiliano, di cui ero capogruppo, ha più volte centrato con proposte a firma mia e del collega Giuseppe Turco, diventate poi leggi regionali, sull’obbligo per i Comuni di attrezzare le spiagge pubbliche con servizi dedicati ai portatori di handicap garantendo passerelle, posti auto, docce e sedie job per la discesa in acqua”.

Lo dichiara il presidente di Italia in Comune alla Regione Puglia e vice presidente della III Commissione Sanità, Paolo Pellegrino.