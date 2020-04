SALENTO – Nella nostra battaglia per conoscere il numero dei tamponi eseguiti – ogni giorno – in provincia di Lecce (ed in ogni singola provincia della Puglia) non siamo soli. E ci sembra già assurdo parlare di “battaglia” – ma sembra proprio che lo sia – trattandosi della richiesta di un’informazione, tanto semplice quanto importante, che però viene negata arbitrariamente a 4 milioni di pugliesi (di cui 800mila salentini) e senza che si riesca a comprenderne il motivo.

Mentre attendiamo che i nostri appelli alla trasparenza delle informazioni e dei numeri sui tamponi provinciali vengano accolti da chi di dovere, ad ampliare e dare voce alle (secondo noi) legittime richieste di conoscenza di questi dati, che la Regione Puglia ritiene siano “top secret”, ci pensa ora anche una parte del mondo politico.

È il caso del coordinamento provinciale leccese di “Cambiamo!” che – a seguito del nostro articolo (qui il link) e del diniego espresso dagli organi preposti – invoca ufficialmente la pubblicazione del numero dei tamponi effettuati in ogni singola provincia pugliese.

“Il coordinamento provinciale – è scritto nella nota stampa – esprime le proprie perplessità riguardo l’atteggiamento tenuto dai vertici della Regione Puglia e della Asl che, interrogati sul numero reali dei tamponi effettuati nelle singole province pugliesi, hanno ritenuto di non fornire tale informazione, poiché apoditticamente ritenuta non interessante per l’opinione pubblica”

“A tal proposito – continua la nota – non comprendendo il motivo per cui tali informazioni non debbano essere rese note ai cittadini (soprattutto in considerazione delle effettive restrizioni a cui sono sottoposti per motivi di sanità pubblica), il coordinamento provinciale chiede ufficialmente al governatore Michele Emiliano ed al responsabile Vito Montanaro, che vengano quotidianamente comunicati il numero di tamponi realmente effettuati e suddivisi per provincia”.

Infine viene lanciato un appello a tutti i consiglieri regionali salentini: “Essendo preminente tutelare l’interesse collettivo alla salute, si ritiene auspicabile in questo momento che tutti i consiglieri regionali salentini, di ogni colore politico, tolgano la propria maglia di appartenenza condividendo le istanze per il bene del proprio territorio e remando in un’unica direzione per il nostro Salento”.

In soldoni: tirate fuori i numeri dei tamponi eseguiti in ogni singola provincia. Noi giornalisti del CorriereSalentino e tanti altri salentini – e chissà quanti altri pugliesi – vorremmo saperlo non per un nostro mero capriccio: quei numeri provinciali, come confermato anche da docenti universitari già interpellati, consentono di stabilire il tasso di crescita e l’andamento del nuovo coronavirus in ogni singola provincia pugliese. Perché agli abitanti della provincia di Lecce (così come a quelli di tutte le altre province della Puglia) il trend del Covid-19 nel territorio in cui vivono potrebbe interessare più del trend regionale. Senza costringere alcuno a fare i “salti mortali” per poterlo sapere.



Trattandosi degli addendi di una somma – il cui risultato viene peraltro pubblicato quotidianamente nel bollettino epidemiologico – credevamo di non incontrare così tante difficoltà per conoscere quei semplici numeri. Speravamo che nessuno si permettesse di negarceli, sostenendo peraltro che si tratta di “dati non ostensibili, non interessanti per l’opinione pubblica”, pur trattandosi di dati imprescindibili per conoscere ad esempio il tasso di crescita e l’andamento del Covid-19 in ogni singola provincia pugliese.

A nostro avviso, e lo ribadiamo, tutto ciò lederebbe – a priori – il nostro diritto di cronaca e la nostra categoria professionale (ci è stato riferito che i dati “potrebbero essere usati in modo superficiale”). E soprattutto lederebbe il diritto all’informazione dei cittadini: lasciate che sia il popolo – l’opinione pubblica – a decidere se quei dati siano interessanti, oppure no.