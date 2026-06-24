La ricetta del giorno: Risotto allo champagne

Ingredienti per 4 persone:
320 grammi di riso adatto ai risotti
1 scalogno
50 cl di panna da cucina
Brodo vegetale q.b.
1 bicchiere di champagne
50 grammi di burro
Prezzemolo q.b.
100 grammi di parmigiano reggiano
Procedimento:
Tritare lo scalogno e farlo dorare nel burro. Aggiungere il riso crudo e lasciarlo tostare per qualche istante. Bagnare con lo champagne, aggiungere la panna e il brodo e portare a cottura. Mantecare con il burro e il parmigiano reggiano. Guarnire con ciuffi di prezzemolo e servire il risotto con un flute dello stesso champagne usato per la cottura.
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