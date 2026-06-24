La ricetta del giorno: Risotto allo champagne

Ingredienti per 4 persone:

320 grammi di riso adatto ai risotti

1 scalogno

50 cl di panna da cucina

Brodo vegetale q.b.

1 bicchiere di champagne

50 grammi di burro

Prezzemolo q.b.

100 grammi di parmigiano reggiano

Procedimento:

Tritare lo scalogno e farlo dorare nel burro. Aggiungere il riso crudo e lasciarlo tostare per qualche istante. Bagnare con lo champagne, aggiungere la panna e il brodo e portare a cottura. Mantecare con il burro e il parmigiano reggiano. Guarnire con ciuffi di prezzemolo e servire il risotto con un flute dello stesso champagne usato per la cottura.