VEGLIE – Per realizzare un sogno ci vogliono 25 lunghi anni, per trasformarlo in un incubo sono bastati circa 2 mesi di chiusura forzata. L’alta moda sposa per i matrimoni è K.O. Sono poche le aziende salentine capaci di vendere i loro abiti da sposa in tutto il mondo come fa Diamond Couture, ma adesso, in una mossa sono saltate due stagioni. Per le aziende significa centinaia di migliaia di euro di perdite e posti di lavoro che non saranno più garantiti. Il settore wedding è in coma: sarti, organizzatori, sale ricevimento, stilisti, fotografi, musicisti e tanto altro non stanno guadagnando più nulla. “L’ultima conferenza di Conte non ci ha permesso di capire nulla – protesta Pietro, imprenditore dell’alta moda di successo, con fornitori dietro alla porta – Noi vendiamo nel mondo e dobbiamo resistere fino al 2021. Mi ritrovo con tutti i dipendenti in cassa integrazione e i fornitori da pagare. Bisogna pagare mille spese, locali, utenze: noi dobbiamo pagare i materiali entro dicembre. Nessuno ha parlato di un settore così importante in Italia. Il nostro comparto moda, con fotografi e indotto è distrutto. Di cosa campiamo nel frattempo? Chi ha negozi non sta pagando perché è bloccato! Io non riesco a pagare i fornitori fino a dicembre 2020 con i fondi che avevo messo da parte. Per ora ho speso tutti i miei risparmi.



Non riuscirò a sostenere tutti i materiali acquistati per la collezione che viene prodotta mesi prima. Ci è capitata questa sciagura nel periodo peggiore”. I matrimoni sono saltati almeno fino all’anno prossimo: quanti ce ne saranno in meno con una crisi economica che ormai è alle porte? Ai matrimoni si preferiranno le convivenze. In troppi hanno subito le disdette su abiti già venduti, che non avevano ancora consegnato. “Come devo fare ad essere ligio nei pagamenti con uno Stato che non mi aiuta? Nessuno resterà solo, diceva Conte! Ho il negozio fermo e anche l’azienda. Le mie banche sono disponibili a dare solo 25 mila euro (significa contrarre altri debiti per un futuro incerto!), ma per la mia azienda non bastano nemmeno per coprire un mese. Questi soldi a pioggia promessi non si vedono. Sono andato a Milano da piccolo, dopo 25 anni di sacrifici vedo tutto distrutto. Non ce la faccio più! Dicono che nessuno viene lasciato solo: quindi, qual è l’aiuto concreto per non affondare? I dipendenti ci chiedono soldi per far mangiare i figli perché ancora non è arrivata la cassa integrazione (dopo 2 mesi!). Per quanto mi riguarda, non ho bisogno di 600 euro. Mi sono alzato per anni alle 5 e sono tornato la sera a casa per anni sacrificando tutta la mia vita per la mia azienda. Il nostro è un settore di stagionalità: ci si sposa per fare la festa, sorridere. I media non parlano del problema del comparto wedding”.



LA RICONVERSIONE AFFONDATA DALLA BUROCRAZIA

In Francia molte aziende che lavorano nell’alta moda si sono riconvertite e hanno iniziato a produrre dispositivi di protezione individuale: in questo modo si sono salvate da una crisi che le avrebbe portate alla chiusura. Ma la cosa più importante e che lo Stato le ha aiutate. In Italia, invece, il sistema per molti stenta a decollare: le aziende vengono scoraggiate da lunghi percorsi burocratici pieni di carte e soldi da pagare! Siamo un paese assurdo come il “Castello kafkiano”. “Ho la mia azienda, ma con le mascherine filtranti che utilizziamo non riusciamo a mantenere tutto il personale vendendo a 2,50 quelle filtranti (quelle che si possono riutilizzare non devono costare 0,50 centesimi come le usa e getta: si acquistano una volta e si usano per lungo tempo. Quelle prodotte da Diamond Couture sono di alta qualità, ma il percorso autorizzatorio si è fermato per via di ulteriori analisi richieste ndr) – spiega l’imprenditore – Noi le facciamo in tessuto lavabile e non riusciamo a farne molte al giorno. Io e la mia socia ne facciamo alcune al giorno: non abbiamo una produzione industriale, ma artigianale. I nostri abiti costavano dai 2000 euro in su. Non salvo l’azienda producendo mascherine. I costi sono enormi e rischiamo di fallire. Abbiamo provato a convertire la produzione in DPI, ma ancora non ci autorizzano, nessuna certificazione: la burocrazia delle autorizzazione è lunga (le analisi sulle tute che potremmo produrre sono costose e durano tanto tempo). Le analisi del Politecnico non sono esaustive: devono fare altre analisi e dobbiamo ancora attendere. Ci vogliono altre analisi con soldi nostri, che non abbiamo più. Farò un gesto eclatante”.