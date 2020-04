ALEZIO (Lecce) – Nel DPCM del 26/04/2020 relativo alla riapertura di alcune attività, il Governo non ha inserito la riapertura immediata delle zone di addestramento cani(ZAC), presenti anche sul nostro territorio regionale.

Nell’ Ordinanza di ieri, 28/04/2020, – dichiara Roy De Santis, vicesindaco di Alezio – neppure il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, nulla ha previsto in merito alle zone di addestramento cani, nonostante le numerose istanze provenienti dalle associazioni di categoria.

Tenendo presente che, come già indicato dai Presidenti Regionali di Libera caccia, Federazione Italiana Caccia, U.N. Enalcaccia P.T., ARCI Caccia, U.N.U.U, C.P.A., E.P.S., Italcaccia, nella missiva rivolta al Presidente Emiliano del 27/04/2020, tali attività potrebbero e dovrebbero rientrare nelle situazioni di necessità di cui all’art.1, lettera a del DPCM del 26/04/2020

Considerando che queste attività sono, così necessarie, tanto per la salute ed il benessere degli animali, quanto per la vitalità del loro comparto e, sempre se svolte nel rispetto delle misure di contenimento sanitario, non rappresentano fonti di contagio e diffusione del virus, è necessario che il presidente Emiliano intervenga urgentemente per favorire la loro.”