LECCE – Anche se si registra ancora qualche contagio in provincia la situazione nel Salento è sotto controllo, anche se il covid-19 non è stato ancora sconfitto e la guardia deve restare alta. C’è un contagio al Sacro Cuore di Gallipoli: una signora che veniva da una rsa di Seclì è andata in pronto soccorso per alcuni problemi di salute ed è stata messa in isolamento in attesa di tampone, ma poi è risultata positiva. A Lecce città i segnali sono ogni giorno più positivo: sono fermi a 76 i casi di positività in città a Lecce (circa la metà sono guariti). Sono zero i nuovi positivi per il secondo giorno in città: ad annunciarlo è lo stesso sindaco Salvemini. Le terapie intensive della Puglia sono occupate solo all’11%. I casi della nostra regione sono molto inferiori rispetto a quelli del Nord. Carlo Salvemini puntualizza questo “andamento diversificato”. Dal 4 al 17 maggio il governo osserverà quello che accade per poi mettere in pratica provvedimenti diversificati.



Bisogna cercare in questi giorni di agire con grande responsabilità, rispettando il distanziamento sociale. I controlli continuano a Lecce: sono state fermate 176 persone: due sole multe della municipale. I leccesi rispettano le norme di contenimento. Sanzionato anche un esercente per violazione della norma sul distanziamento sociale. Da domani ci saranno tanti motivi per uscire e questo renderà più complicato il compito del controllo delle forze dell’ordine: ecco perché i cittadini dovranno agire con responsabilità. Gli agenti interverranno prettamente per eliminare assembramenti. Ci si potrà spostare sulle marine per fare movimento: lo ricorda Carlo Salvemini, alla fine del suo confronto in diretta su Facebook con il ministro per in rapporti con le Regioni Francesco Boccia.

LA FASE 2 E L’INCOGNITA ECONOMICA

La Fase 2 è un terreno inesplorato: si esce con occhio ai dati. “Siamo come quel paziente che firma le dimissioni volontarie – spiega Carlo Salvemini – Questi due mesi non sono passati invano: ora abbiamo potuto riorganizzare la sanità, DPI, USCA per gli interventi domiciliari dei sospetti malati di covid”. Conte ha ammesso complicazioni e ritardi nell’erogazione dei soldi per le partite iva e per chi è in cassa integrazione. “Il premier ha il grande dono dell’onestà intellettuale – spiega Francesco Boccia – Ma se si fa una norma e non arrivano i soldi, non serve a nulla”. Il ministro dei Rapporti con le Regioni però annuncia che i problemi burocratici si stanno risolvendo insieme all’INPS e che il contributo a favore delle partite iva crescerà da 600 a 800 per i prossimi due mesi. “Stiamo calibrando gli interventi in funzione di quello che non tornerà più: sappiamo che dobbiamo mettersi sulle spalle tanti settori. Ci saranno interventi mirati in quei comparti che faranno il meno 70 – 80 per cento.

Abbiamo chiesto alle banche di non perder tempo e di erogare i contributi, soprattutto quelli inferiori a 25 mila euro. L’Inps non aveva mai attivato procedure di ammortizzatori sociali per aziende con soli due dipendenti. Non è stato facile, ma sul versante INPS ora è tutto sotto controllo: a maggio tutto otterranno quello che devono avere. La liquidità l’impresa deve assolutamente arrivare nel mese di maggio, per forza! Faremo tutto quello che è possibile fare per accelerare i tempi”. Siamo pronti a ripartire, con un grande punto interrogativo per la “pandemia economica” che dovremo affrontare. Si spera che il governo riesca a fare presto nel sostegno alle imprese. Resta il dubbio per chi torna dal nord (obbligato alla quarantena una volta in Puglia), che non potrà tornare indietro, non è chiaro ancora per quanto tempo, considerando che tanti hanno la loro vita lavorativa nel settentrione.