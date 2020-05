SALENTO – Trenta nuovi casi di Covid-19 in Puglia, ma nessuno in provincia Lecce sebbene dal report Asl di ieri i casi totali nel Salento siano 504 e non 503 come riferito dal bollettino regionale. Trentaquattro invece i guariti in più (totale 1114), mentre non si sono registrati decessi in tutta la regione.

Sono i dati dell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia e del Dipartimento della Protezione Civile, che dall’inizio della pandemia stanno gestendo l’emergenza sanitaria.

Stando alla mappa ufficiale dei contagi, che considera non più i casi accertati totali ma quelli attualmente positivi, non vi sarebbero nuovi comuni “contagiati”. I comuni indicati dal bollettino sono diversi rispetto a quelli indicati dal report Asl di ieri 8 maggio 2020 (qui il link).

Secondo il bollettino epidemiologico, attualmente il Covid-19 è presente in 54 comuni della provincia di Lecce.

Oltre 50 casi attuamente positivi: Lecce.

Da 21 a 50 casi attualmente positivi: Copertino e Soleto.

Da 11 a 20 casi attualmente positivi: Galatina e Gallipoli.

Da 6 a 10 casi attualmente positivi: Monteroni, Leverano, Surbo, Squinzano, Campi Salentina, Carmiano, Nardò, Cavallino, Cannole, San Cesario, Melendugno, Scorrano e Vernole.

Da 1 a 5 casi attualmente positivi: Maglie, Novoli, Salice Salentino, Veglie, San Pietro in Lama, Lequile, Lizzanello, Castrì di Lecce, San Donato di Lecce, Calimera, Martano, Otranto, Corigliano d’Otranto, Cursi, Galatone, Aradeo, Sannicola, Neviano, Cutrofiano, Muro Leccese, Minervino di Lecce, Alezio, Poggiardo, Supersano, Casarano, Matino, Racale, Melissano, Alliste, Ugento, Taurisano, Miggiano, Tricase, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo e Taviano.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 9 maggio 2020 in Puglia, sono stati registrati 1919 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 30 casi, così suddivisi:

20 nella Provincia di Bari;

1 nella Provincia Bat;

4 nella Provincia di Brindisi;

5 nella Provincia di Foggia;

0 nella Provincia di Lecce;

0 nella Provincia di Taranto.

Oggi non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 76.643 test.

Sono 1.114 i pazienti guariti.

2.729 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.286 così divisi:

1.391 nella Provincia di Bari;

381 nella Provincia di Bat;

604 nella Provincia di Brindisi;

1.108 nella Provincia di Foggia;

503 nella Provincia di Lecce;

270 nella Provincia di Taranto;

28 attribuiti a residenti fuori regione;

1 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.