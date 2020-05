BARI – Il protocollo del plasma sta facendo raggiungere grandi traguardi a Mantova: i pazienti con covid sono azzerati e permette di evitare la rianimazione, se gli organi vitali non sono già compromessi. Cesare Perotti e Massimo Franchini, direttori di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale a Pavia e Mantova, hanno scoperto che il sangue di chi si è ammalato di covid-19 e poi è guarito può aiutare chi si ammala a vincere la malattia. Il noto epidemiologo Pierluigi Lopalco ci avvisa che è già avviata la sperimentazione al Policlinico di Bari. L’immunologo prof. Mauro Minelli afferma che quella del plasma è l’unica metodica che funziona, ma costa poco e potrebbe non entusiasmare chi è interessato a fare più business. Intanto a Mantova stanno già pensando alla banca del plasma. L’epidemiologo Pierluigi Lopalco, però, ci spiega che non è facile andare a individuare i donatori di plasma, né fare dei particolari esami per capire se il soggetto abbia maturato il giusto numero di anticorpi. Inoltre il vaccino resta sempre la liberazione finale dal Covid-19, perché la cura del plasma non funziona per prevenire la malattia scatenata dal SARS-CoV-2. Intanto sappiamo che i multi-sintomatici in poche ore, grazie al protocollo del plasma, non hanno più né febbre né tosse e nemmeno problemi respiratori. I risultati a Mantova si toccano con mano. “Mettendo anticorpi protettivi reali questi riescono a bloccare l’evoluzione della malattia che nasce dal virus SARS-CoV-2”.

IL RINGRAZIAMENTO DEL SINDACO DI MAGLIE AL SALENTINO CHE HA MESSO IN ATTO NEL SUO REPARTO QUESTA NUOVA CURA

Intanto il sindaco di Maglie, Ernesto Toma, si complimenta con il medico salentino che lavora al nord e che ha messo in atto questo protocollo che salva la vita a tante persone. “SEMPRE PIÙ PRESENTI NELLA LOTTA AL COVID19 – scrive in un post su Facebook-

Io nn ho le competenze per giudicare il lavoro che in questo periodo stanno compiendo medici e scienziati. Voglio però congratularmi da cittadino magliese con il DOTTORE GIUSEPPE DE DONNO, originario di Morigino di Maglie, dirigente del reparto di pneumologia di Mantova, in Lombardia epicentro dell’epidemia, che da quasi un mese ha azzerato i morti per covid.

A Mantova hanno utilizzato e testato il plasma iperimmune ricavato dal sangue dei guariti senza tante passerelle e questo potrebbe essere utili anche in altre parti d’Italia.

Spero di poter salutare anche quest’estate, insieme ai suoi parenti, il dottor De Donno a Morigino che sicuramente ci saprà far capire molto di più di quello che ci stanno comunicando i media in questo periodo. MAGLIE C’È”.