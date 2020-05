I vertici del coordinamento provinciale di “Io Sud”, Silvia Coronese e Mirko Zacheo, chiedono al Presidende Michele Emiliano sostegno concreto al settore turistico e passaporto sanitario per chi viene dal nord. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha già stigmatizzato la proposta fatta da Sicilia e Sardegna di un documento che certifichi la salute di chi viene in vacanza dal settentrione: il primo cittadino ha chiesto ai milanesi di optare per la Liguria. Secondo “Io Sud”, però, è necessario puntare sulla massima sicurezza.

“Il periodo che stiamo vivendo è un momento storico che nessuno di noi avrebbe mai pensato di dover affrontare, sia per le gravi perdite in termine di vite umane, sia per la profonda crisi economica che ha colpito la maggior parte dei lavoratori autonomi e imprenditori – spiegano i responsabili di Io Sud –

Siamo ormai giunti alle porte della stagione estiva e la Regione in quanto istituzione ha il dovere di affrettarsi a dare soluzioni a coloro che operano nel settore turistico.

Ognuno di noi sa quanto “pesa” economicamente parlando il settore turismo in tutta la nostra Regione e credo che sia interesse di tutte le parti politiche poter tutelare i lavoratori e soprattutto garantire loro di poter fare ciò che amano in sicurezza e serenità.

A tal proposito la direzione della Provincia di Lecce del movimento politico “IOSUD” la prega di valutare attentamente la propria proposta.

La nostra provincia ricca di piccoli centri storici e distese di mare meravigliose, attrae ormai da anni numeri elevati di turisti e questo ha favorito lo sviluppo di attività di tipo alberghiero e di ristorazione di ogni tipo. È anche vero però che, ad oggi, molti operatori del settore turismo sono dubbiosi nell’aprire le loro attività proprio perché vi è il timore che ,con l’apertura dei confini regionali, il contagio del covid-19 possa diffondersi. Difatti molti alberghi, b&b, locali e ristoranti di piccole e grandi dimensioni pottebbero prendere l’amara decisione di non aprire le proprie attività.

Per evitare che questo avvenga, noi,come movimento politico radicato sul territorio le chiediamo di istituire il cosiddetto “passaporto sanitario” per chi varca i confini della nostra regione. Questo mezzo permetterebbe a tutte le attività di riaprire senza preoccupazioni e garantirebbe la sicurezza non solo di tutti i lavoratori a contatto con il pubblico ma anche di tutti i cittadini.

Inoltre confidiamo che la Regione decida urgentemente di stanziare una consistente quota a fondo perduto da devolvere a tutte le imprese del nostro territorio di modo da poter ammortizzare i nuovi costi di sanificazione e ,al contempo, le perdite derivate dal calo del turismo e dalla diminuzione dell’utenza a causa delle misure sulla sicurezza imposte.

Al di là dei colori politici, noi ci auguriamo che lei accolga la nostra proposta in quanto,ad oggi, l’unica cosa che a tutti dovrebbe interessare è la salute e il benessere di tutto il nostro territorio”.