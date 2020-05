GALATINA (Lecce) – Manifestazione degli imprenditori a Galatina per chiedere maggiore attenzione al governo: ci sarà la Lega con il senatore Roberto Marti, l’onorevole Andrea Crippa, vice segretario federale nazionale della Lega, Gianni De Blasi segretario provinciale della Lega e l’avvocato Alberto Russi, commissario cittadino dei territori di Galatina, Sogliano Cavour e Seclì.

“Le diverse associazioni di categoria del mondo imprenditoriale locale – dichiara Russi – hanno tutto il nostro appoggio nel rivendicare la pretesa che il Governo non le abbandoni in questo momento di crisi che ha colpito l’economia locale e nazionale per le misure restrittive anti-Covid adottate. È giusto che gli esercenti locali esigano dal Governo quanto prima provvedimenti ad hoc che li sollevino dai gravosi oneri tributari, fiscali e previdenziali che nonostante il totale blocco delle loro attività continuano a pesare sugli stessi in modo pieno, rallentando il percorso di ripresa ed il riavvio delle rispettive attività imprenditoriali. Per questo anche la Lega assicurerà la loro vicinanza domani a Galatina in Piazza San Pietro.”

La manifestazione inizierà alle 8.30.